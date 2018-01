Aktuelle Gerüchte und Transfers aus der Bundesliga - Zahltag für Max Meyer?

League Cup Mi 10.01. Die Halbfinals: Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Coupe de la Ligue Rennes -

Am Freitag startet die Rückrunde der Bundesligasaison 2017/18. Die laufende Wintertransferphase nutzen die Vereine, um an ihren Mannschaften zu basteln. SPOX zeigt die aktuellen Gerüchte und fixen Transfers.

S04: Profitiert Meyer von einem Abgang Goretzkas?

Seit Wochen wird über einen Wechsel von Leon Goretzka zum FC Bayern spekuliert, der Abschied des Mittelfeldspielers ist wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Von einem Abgang könnte ein Kollege profitieren: Max Meyer. Denn Schalke will nicht den nächsten Leistungsträger verlieren und will Meyer, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft, unbedingt halten. Dieser weiß allerdings um seine Wichtigkeit und will bei einem Verbleib ordentlich kassieren. Wie die Sport Bild erfahren haben will, spekuliert Meyer auf ein Gehalt zwischen acht und zehn Millionen Euro.

Die neuesten News zu Goretzka

Wolfsburg schnappt sich Steffen

Am Mittwoch gab der VfL Wolfsburg die Verpflichtung von Flügelstürmer Renato Steffen bekannt. Der 26-Jährige kommt vom FC Basel und unterschreibt bei den Wölfen bis 2021.

"Wir haben Renato Steffen seit geraumer Zeit auf dem Zettel. Ursprünglich wollten wir ihn bereits im vergangenen Sommer verpflichten. Damals ließ sich der Wechsel jedoch nicht realisieren. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe auf der Homepage des Vereins.

TSG bindet Talent Geiger

Auch die Hoffenheimer haben ein Personal-Update zu vermelden: Nach dem Abgang von Sandro Wagner und dem bevorstehenden Verlust von Mark Uth konnten die Kraichgauer Dennis Geiger langfristig an die TSG binden.

Der 19-Jährige hat seinen Vertrag langfristig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das gab Hoffenheim am Mittwoch bekannt.

"Diese Personalie hatte für uns höchste Priorität. Gerade in diesen schnelllebigen und aufgeregten Zeiten, in denen die Entwicklungen auf dem Transfermarkt absurde Ausmaße annehmen, ist es fast schon außergewöhnlich, ein solches Talent so lange an sich binden zu können", sagte Alexander Rosen in der entsprechenden Mitteilung.

Geigers Statistiken in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Bundesliga 13 2 Europa League 4 - CL-Quali 1 - DFB-Pokal 1

© getty





BVB: Was wird aus Isak?

Seit seinem Wechsel zu den Dortmundern spielt der 18-jährige Isak noch keine große Rolle beim BVB. Das wird sich in nächster Zeit wohl auch nicht ändern.

"Es ist schwierig für ihn. Aubameyang - so viel bei ihm übrigens zum Vorwurf der mangelnden Professionalität- ist selten verletzt und hat die Power, auch immer 90 Minuten zu gehen", sagte Zorc gegenüber den Ruhrnachrichten.

Zorc weiter: "Wir schauen uns die Situation an und besprechen uns da auch mit seinen Beratern, was das Beste wäre."

Bundesliga-Transfers: Alle fixen Wechsel in der Wintertransferperiode

Spieler aufnehmender Verein abgebender Verein Kolportierte Ablöse Renato Steffen VfL Wolfsburg FC Basel 1,75 Millionen Euro Josip Elez Hannover 96 HNK Rijeka Leihe + KO Nigel de Jong FSV Mainz 05 Galatasaray ? Sandro Wagner FC Bayern München TSG Hoffenheim 13 Millionen Euro Marvin Compper * Celtic RB Leipzig ? Bruno Nazario TSG Hoffenheim Guarani Leih-Ende Simon Terodde 1. FC Köln VfB Stuttgart 3 Millionen Euro Lukas Höler SC Freiburg SV Sandhausen 1,1 Millionen Euro Cedric Teuchert FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 1 Million Euro Marko Pjaca FC Schalke 04 Juventus Leihe Bernard Tekpetey FC Schalke 04 SCR Altach Leih-Ende Reece Oxford* West Ham United Borussia Mönchengladbach Leih-Ende Andersson Ordonez* LDU Quito Eintracht Frankfurt Leihe Andre Ramalho* RB Salzburg Bayer Leverkusen ? Georg Teigl* Eintracht Braunschweig FC Augsburg Leihe Antohony Ujah 1. FSV Mainz 05 Liaoning FC 3.8 Millionen Euro Fabian Frei* FC Basel 1. FSV Mainz 05 1,5 Millionen Euro Jairo Samperio* UD Las Palmas 1. FSV Mainz 05 350.000 Euro Josip Brekalo VfL Wolfsburg VfB Stuttgart Leih-Ende Mario Gomez VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 3 Millionen Euro Philipp Ochs* VfL Bochum TSG Hoffenheim Leihe Federico Palacios 1. FC Nürnberg RB Leipzig ?

*verlässt die Bundesliga