Heidel kündigt Goretzka-Entscheidung an und erklärt Tedesco für unverkäuflich

A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Sporting Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Desportivo Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alavés -

Leganés Serie A Atalanta -

SSC Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hat im Poker um einen möglichen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka eine baldige Entscheidung angekündigt: "Es wird nicht mehr lange dauern und sich nicht bis zum 31. Januar hinziehen", sagte Heidel im Interview mit Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Goretzka liegt seit Monaten ein unterschriftsreifes Verlängerungsangebot von Schalke vor. Zuletzt war bereits berichtet worden, Goretzka werde zum Rekordmeister Bayern München wechseln.

Heidel äußerte sich jedoch trotzdem gelassen über einen möglichen Wechsel: "Ich bin ganz sicher, dass ohne Leon hier überhaupt nichts zusammenbrechen würde", sagte der 54-Jährige: "Für uns ist wichtig, dass wir mit dem Thema sehr souverän umgehen, egal, was da am Ende für eine Entscheidung herauskommt. Wir können mit beiden Szenarien umgehen".

Heidel erklärte zudem Trainer Domenico Tedesco für unverkäuflich. Auf die Frage, was ein interessierter Verein für Tedesco bieten müsste, sagte Heidel: "Gar nichts. Es geht darum, Schalke für die Zukunft aufzustellen. Und die sehen wir mit Domenico Tedesco". Über eine vorzeitige Vertragsverlängerung von Tedescos bis 2019 laufenden Vertrags sei jedoch noch nicht gesprochen worden.

"Domenico ist gerade mal ein halbes Jahr da und kann sich aktuell nichts Spannenderes und Besseres vorstellen, als Schalke 04 zu trainieren", sagte Heidel.

Schalke 04: Noch ein dritter Neuzugang?

Nach den beiden Wintertransfers von U21-Nationalspieler Cedric Teuchert und dem vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehenen Marko Pjaca, kann sich Heidel noch einen dritten Transfer vorstellen.

Ein Kandidat ist Abdul Rahman Baba vom englischen Meister FC Chelsea. Laut Heidel möchte der Spieler, der bereits in der vergangenen Saison per Leihe auf Schalke spielte, nach Gelsenkirchen zurückkehren. Dabei strebt der S04-Sportvorstand eine längere Leihe als bei dem bis zum Saisonende ausgeliehenen Kroaten Pjaca an.