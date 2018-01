BVB: Michael Zorc von Borussia Dortmund: "Es ist schwierig für Alexander Isak"

League Cup Mi 10.01. Die Halbfinals: Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atletico Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

FC Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby -

Bristol City Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sucht nach einer Lösung für Alexander Isak (18). Das große Sturmtalent kommt hinter Pierre-Emerick Aubameyang bislang kaum zum Einsatz.

"Wir haben aktuell 29 Spieler unter Vertrag, damit einhergeht ein gewisses Kostenbudget", sagt Zorc im Gespräch mit den Ruhrnachrichten. Zuletzt hatte er erklärt, dass der Kader "eher zu groß als zu klein" sei.

Ein dünnerer Kader könnte nicht nur finanzielle Mittel frei machen, sondern auch manchem Talent mehr Einsatzzeiten einbringen. So etwa im Fall Isak. Dortmund musste sich das schwedische Talent auf dem Transfermarkt hart erkämpfen, bisher stehen aber kaum Einsätze bei den Profis zu Buche.

© getty

Zorc spricht mit Isak-Beratern

"Es ist schwierig für ihn. Aubameyang - so viel bei ihm übrigens zum Vorwurf der mangelnden Professionalität- ist selten verletzt und hat die Power, auch immer 90 Minuten zu gehen", ordnete Zorc ein. Er suche nach einer Lösung: "Wir schauen uns die Situation an und besprechen uns da auch mit seinen Beratern, was das Beste wäre."

Kein einfaches Unterfangen, zumal Zorc noch weitere Nebenschauplätze zu bearbeiten hat. Der Vertrag von Marco Reus etwa läuft 2019 aus: "Er weiß, was er am BVB hat und wäre hier in seinem gewohnten Umfeld."

Keine Bewegung bei Schürrle

Klar ist, dass ein "Fall Lewandowski" vermieden werden soll: Der Pole ließ seinen Vertrag in Dortmund auslaufen, um ablösefrei zum FC Bayern München zu wechseln. Das wolle man bei Reus verhindern: "Es ist nicht das Szenario, das wir uns wünschen." Gut stehen die Zeichen hingegen bei Lukasz Piszczek: "Ich denke, wir haben da einen kurzen Draht."

Keine Bewegung gibt es derzeit bei Andre Schürrle. Trotz letzten Gerüchten um eine Leihanfrage Inter Mailands für den Offensivspieler kann Zorc nichts Konkretes im Fall des Weltmeisters vermelden. Der Berater Schürrles hatte einen Wechsel offen angeregt.

Alexander Isak: Die Statistiken des Youngster in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 2 - - DFB-Pokal 3 1 1 Champions League 1 - - UEFA Youth League 1 1 -

Isaks Einsätze in der 1. Liga

Saison Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen 2017/18 Bundesliga 2 - - 2016/17 - - - - 2015/16 Allsvenskan (Schweden) 24 10 1

Auszeichnungen und Erfolge von Alexander Isak