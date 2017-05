Hohe Prämien: CL kostet Leipzig 10 Millionen

Dienstag, 09.05.2017

Informationen der Bild zufolge kassiert Leipzig knapp 13 Millionen Euro für den Einzug in die Gruppenphase - wird diese Summe aber größtenteils an die Mannschaft weitergeben. Demnach belaufen sich die Prämien, die an Spieler, Trainer und Verantwortliche ausgezahlt werden, auf rund zehn Millionen Euro.

Konkret soll der Gehalts-Etat so rückwirkend von 30 auf 40 Millionen Euro steigen, Kapitän Dominik Kaiser erhält laut der Bild etwa 300.000 Euro zusätzlich.

"So ist das bei langfristigen Verträgen. Da sollte man alle Eventualitäten berücksichtigen. Wirklich geglaubt habe ich allerdings nicht daran, dass wir nächste Saison gegen die besten Teams Europas spielen", gab Kaiser, der sich die Prämie bereits 2012 in seinen Vertrag hatte schreiben lassen, zu.

Bei der Auslosung am 24. August wird RB erfahren, gegen wen es in der Königsklasse geht. Da Leipzig im Topf vier sein wird, winken bereits in der Gruppenphase einige Hochkaräter.

