Medien: Sabitzer und Ilsanker feiern auf Malle

Montag, 08.05.2017

Mit einem 4:1-Erfolg über Hertha BSC qualifizierte sich RB Leipzig am Samstag für die Champions-League-Gruppenphase. Nach Schlusspfiff ging es bei den Bullen rund. Bis in die frühen Morgenstunden wurde im Leipziger Nobelklub L1 gefeiert. Von Trainer Ralph Hasenhüttl gab es sogar den offiziellen Partybefehl: "Bis Mittwochnachmittag will ich niemanden im Trainingszentrum sehen."

Wie die Bild berichtet, haben sich ein paar Spieler - darunter auch die beiden Österreicher Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer - die Worte des Trainer besonders zu Herzen genommen und sind am Sonntagmorgen nach Mallorca geflogen, um dort die Feierlichkeiten fortzusetzen.

Während der Champions-League-Party in Leipzig soll es sogar die Überlegung gegeben haben, dass die ganze Mannschaft auf die Partyinsel fliegt, der Plan wurde aber wieder verworfen. Für die Bullen geht es an den letzten beiden Spieltagen gegen Bayern München und Frankfurt im Fernduell mit Dortmund noch darum, Platz zwei abzusichern. Leipzig reicht dabei allerdings ein einziger Punkt, um sich den Vizemeistertitel zu sichern.

