Saison-Aus für Hasebe

Donnerstag, 23.03.2017

Wie die Eintracht am Donnerstag bekannt gab, wurde der 33-Jährige von Dr. Hiroshi Ikeda in Tokyo erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Dabei wurde ein freier Gelenkkörper entfernt und eine Knorpelglättung durchgeführt. Dadurch wird Hasebe bis zum Ende der Saison ausfallen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Mittelfeldspieler der Hessen zeigte sich nach der erfolgreichen OP bereits wieder optimistisch. "Ich drücke meinen Mannschaftskollegen bei Eintracht Frankfurt die Daumen für einen weiterhin erfolgreichen Saisonverlauf und gehe fest davon aus, dass ich in der Vorbereitung für die neue Saison wieder dabei sein werde", wird Hasebe in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

Hasebe verletzte sich in der Bundesligapartie gegen Bayern München, als er bei einer Rettungsaktion mit seinem rechten Knie gegen den Torpfosten knallte.

Makoto Hasebe im Steckbrief