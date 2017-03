Hunt muss mit dem Training aussetzen

Montag, 20.03.2017

Zudem bestätigte der HSV, dass US-Nationalspieler Bobby Wood an akuten Schmerzen im Bereich des unteren Rückens leidet und ebenfalls an der Elbe intensiv behandelt wird. Der 24 Jahre alte Stürmer hatte wegen seiner gesundheitlichen Probleme bereits am Sonntag seine Teilnahme an den beiden kommenden WM-Qualifikationsspielen der USA am Samstag (03.50 MEZ) gegen Honduras und am darauffolgenden Mittwoch (04.05) in Panama absagen müssen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Aaron Hunt im Steckbrief