Aubameyang: "Schon ein bisschen müde"

Freitag, 17.02.2017

Nach 30 absolvierten Pflichtspielen in dieser Saison fehlt Aubameyang zur Zeit die Spritzigkeit. "Mir hat durch den Afrika-Cup die Vorbereitung gefehlt. Und ich muss zugeben, dass ich schon ein bisschen müde bin", sagte Aubameyang gegenüber der Bild.

Eine Pause kommt für den Gabuner jedoch nicht in Frage. "Ohne Auba können wir unsere Saisonziele nicht erreichen", stellt Thomas Tuchel die Wichtigkeit seines Stürmers klar. Seit Tuchel bei der Borussia Trainer ist, blieb Aubameyang nie länger als drei Pflichtspiele torlos.

Daher glaubt auch BVB-Manager Michael Zorc an die Qualitäten seines Stürmers. "Auba wird im Rückspiel gegen Lissabon treffen, da bin ich mir sicher. Aber auch in der Bundesliga brauchen wir seine Tore - am besten schon am Samstag gegen Wolfsburg."

