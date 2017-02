Tuchel: "Überragend gut, aber shit happens"

Mittwoch, 15.02.2017

Thomas Tuchel:

... zum Spiel: "Wir haben nicht gut gespielt, sondern überragend gut gespielt. Wir waren drei Minuten in diesem Spiel nicht ganz aufmerksam, haben uns zweimal abkochen lassen und bekommen mit dem einzigen Torschuss in der zweiten Halbzeit das Gegentor. Das geht nur im Fußball, so gut zu spielen und trotzdem als Verlierer vom Platz zu gehen. So ist das, aber für solche Tage gibt es ein Rückspiel. Shit happens."

... zur Auswechslung von Aubameyang: "Auba hat seit seiner Rückkehr vom Afrika-Cup einen körperlichen Rückstand. Nach dem verschossenen Elfmeter hatte ich von seiner Körpersprache her nicht mehr das Gefühl, dass er in der Lage ist zu treffen. Er ist ein Teil der Mannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Problem mit meiner Entscheidung hat."

... zu den Aussichten für das Rückspiel: "Wir müssen überhaupt nicht weiterkommen. Das Ergebnis ist sehr kompliziert, aber ich bin stolz auf unseren Auftritt hier. Wir müssen im Rückspiel die gleiche Leistung bringen und vor dem Tor deutlich zulegen. Wir brauchen mehr Effektivität, um weiterzukommen."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund) ...

... zu Trainer Thomas Tuchel: "Er gibt sich sehr kämpferisch und sehr motiviert. Er hat ein klares Statement abgegeben, an wen seine Kritik am Wochenende gerichtet war. Da gibt es bei uns auch keinen Dissens. Es ist klar, was er zum Ausdruck bringen wollte."

... zur Annahme des Strafantrags: "Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Wir finden trotzdem, dass es richtig war, dem Strafantrag zuzustimmen, um nicht in Verdacht zu geraten, dass wir die Geschehnisse relativieren oder verharmlosen. Aber wohlwissend, dass es natürlich schon eine Kollektivstrafe ist, die vielleicht unverhältnismäßig ist und tausende BVB-Fans auf der Südtribüne mitbestraft, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen."

... zur sportlichen Situation: "In Darmstadt haben wir auf kompletter Linie versagt. Das ändert aber nichts an unserer Zielsetzung, die wir weiterhin haben. In Darmstadt musst du als Borussia Dortmund den Anspruch haben, zu gewinnen. Wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann sind wir einen Punkt hinter dem dritten Platz, der zur direkten Teilnahme an der Champions League berechtigt. Welches Ziel sollen wir denn bitte haben? Sollen wir sagen, dass wir Vierter oder Fünfter werden sollen? Es ist doch ganz normal, dass das unser Saisonziel ist. Das ist der Anspruch von Borussia Dortmund und das hat sich auch nach der Niederlage in Darmstadt nicht geändert."

Andre Schürrle: "Wir waren die bessere Mannschaft und hatten große Tormöglichkeiten, vor allem den Elfmeter. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir werden es im Rückspiel besser machen und dann weiterkommen."

Julian Weigl: "Wir hätten hier viel mehr mitnehmen müssen und 2:0, 3:0 oder 3:1 gewinnen können. Unsere Situation ist aber nicht aussichtslos. Das Ergebnis ist sehr schmerzhaft, aber in unserem eigenen Stadion sind wir immer für eine gute Leistung gut."

Julian Draxler: "Das war eine unglaubliche und nahezu perfekte Nacht für uns. Ich fühle mich sehr wohl in der Stadt und im Verein. Heute brauchten wir absolut keine extra Motivation. 4:0 ist ein super Ergebnis, aber wir sind noch nicht durch. Im Camp Nou sind schon andere Dinge passiert."

