Simic über Perisic: "Sehe ihn bei ManUtd"

Donnerstag, 16.02.2017

Um den ehemaligen Bundesligaprofi, der in Deutschland für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg spielte, rankten sich in den letzten Monaten Transfer-Spekulationen, meist ging es um einen möglichen Wechsel in die Premier League.

"Bei Inter spielen unsere Jungs Marcelo Brozovic und Ivan Perisic eine Schlüsselrolle", sagte Simic im Intervie mit Vecernji. "Ich bin davon ausgegangen, dass Perisic im letzten Transferfenster zu einem großen europäischen Klub wechselt. Er hat definitiv genug Klasse für die größten Vereine. Ich sehe ihn bei Manchester United."

Perisic konnte wettbewerbsübergreifend in dieser Saison sieben Tore erzielen und zudem lieferte er sechs Assists.

