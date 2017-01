Donnerstag, 05.01.2017

"Ich habe das auch gelesen aber ehrlich, ich will nicht aus Frankfurt weg. Am liebsten würde ich sehr lange hier bleiben", gab der U20-Weltmeister gegenüber der Bild-Zeitung zu verstehen. Und auch sein Trainer hält offenbar nichts von einem Abschied : "Mijat hat, was nicht viele Fußballer haben: Spielwitz, Elan und Drive. Und eine Leichtigkeit, die vielen fehlt."

Gacinovic steht bei der Eintracht noch bis 2019 unter Vertrag, in der vergangenen Saison musste er sich bei den Hessen noch mit einer Reservistenrolle begnügen.

