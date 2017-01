Sulu: Frings hat Eier in der Hose

Donnerstag, 05.01.2017

"Er setzt den Hebel da an, wo es in der Hinrunde gehapert hat. Er will unsere Tugenden wieder auffrischen", sagte Sulu in der Bild, "man merkt, dass er ein junger, hungriger Trainer ist, der sehr viel will. Wenn man als erste Cheftrainer-Station zu Darmstadt 98 geht, muss man schon Eier in der Hose haben."

Die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit, Frings setzt voll auf Sulu. "Aytac ist unheimlich wichtig für die ganze Mannschaft. Er ist ein absoluter Leader. Wir beide haben schon sehr viel miteinander gesprochen."

Unter Norbert Meier kamen einige gestandene Profis aus der vergangenen Saison immer weniger zum Einsatz, darunter auch Peter Niemeyer. Das soll sich jetzt allerdings ändern. "Peter ist ein sehr wichtiger Spieler hier und ein wichtiger Ansprechpartner für mich", sagte Frings.

