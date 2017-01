RB-Boss: "Bayern ist Lichtjahre entfernt"

Donnerstag, 05.01.2017

"Bayern liegt Lichtjahre entfernt von uns", sagte Mintzlaff in einem Interview mit dem kicker, "das betrifft nicht nur den Sport, sondern den Verein in allen Bereichen. Der FC Bayern ist ein Verein, von dem wir sehr viel lernen können." Ziel sei es aber nicht, "dauerhaft auf Augenhöhe mit Bayern und Dortmund zu sein".

Derzeit besteht bei RB Leipzig ein Salary Cap, an dem Mintzlaff in den nächsten Jahren grundsätzlich festhalten will: "Wir werden auch weiterhin unsere klaren Leitplanken haben, aber natürlich definieren wir diese entsprechend der sportlichen Entwicklung neu."

Bei einer möglichen Qualifikation für das internationale Geschäft kämen die Bullen in Berührung mit den UEFA-Regularien, Mintzlaff erwartet dabei keine Probleme für seinen Verein: "Wir haben beim Thema Financial Fair Play unsere Hausaufgaben gemacht."

Nicht erst seit den Aussagen von Ex-Salzburg-Spieler Martin Hinteregger wird das Transfergeschiebe zwischen den RB-Filialen in Leipzig und der Mozartstadt kritisch beäugt. Auch zu diesem Thema bezog Mintzlaff klar Stellung: "Wir zwingen keinen Spieler, von Salzburg nach Leipzig zu wechseln."

