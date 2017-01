Hülkenberg zweifelt an Regeländerungen

Donnerstag, 05.01.2017

"Man kann noch nicht sagen, wie sich die neuen Reifen in Kombination mit den Boliden verhalten werden. Ich hoffe, wir können länger auf der Strecke bleiben, aber ich bin mir nicht sicher", sagte der neue Renault-Fahrer der AUTOSPORT. In den letzten Jahren gab es dutzende Regeländerungen in der Königsklasse. Die Piloten konnten sich mit diesen aber nur bedingt anfreunden.

Hülkenberg fordert mehr Freiheiten für die Fahrer. "Wir fühlen uns im Rennen manchmal eingeschränkt. Es kommt vor, dass wir uns unsere Kämpfe um Platzierungen einteilen müssen, weil sonst die Reifen nicht halten würden."

Die Reifen-Kritik fand letztes Jahr in Brasilien ihren Höhepunkt, als Kimi Räikkönen sich über die immer schlechter werdende Qualität beschwerte. Für Hülkenberg waren die Probleme in Interlagos keine Überraschung: "Es gab damals keinen starken Regen, trotzdem musste das Rennen abgebrochen werden."

