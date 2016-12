Box-Mandela, Bastarde und das Killer-Huhn

Samstag, 31.12.2016

Januar

Die Bad Boys sind Europameister: Patrick Groetzki? Verletzt! Uwe Gensheimer? Verletzt! Patrick Wiencek? Verletzt! Paul Drux? Verletzt! Und dann fallen vor dem letzten Zwischenrundenspiel mit Steffen Weinhold und Christian Dissinger zwei weitere Stammkräfte aus. Spätestens jetzt setzt niemand mehr einen Pfifferling auf die Truppe von Dagur Sigurdsson.

Doch die Mannschaft ringt anschließend Dänemark und im Halbfinale Norwegen nieder. Am 31. Januar wird in Krakau im Finale Spanien mit 24:17 bezwungen. Torhüter Andreas Wolff avanciert mit Weltklasseparaden am Fließband zum Helden. Der SPOX-Kollege Ben Barthmann konstatiert: "Der Wolff haut sich morgens zwei Pfannen in die Eier!" Dem ist nichts hinzuzufügen.

Angie rockt Down Under: In der ersten Runde von Melbourne ist Angelique Kerber quasi schon weg vom Fenster. Gegen Misaki Doi aus Japan gewinnt die gebürtige Bremerin nur mit Ach und Krach 6:7, 7:6, 6:3 und muss dabei sogar einen Matchball abwehren.

Dann läuft es aber immer besser. Nach Siegen gegen Alexandra Dulgheru, Madison Brengle, Annika Beck, Viktoria Azarenka und Johanna Konta findet sich Kerber im Finale wieder. Dort kämpft sie Serena Williams heroisch mit 6:4, 3:6 und 6:4 nieder. Es ist der erste Grand-Slam-Sieg für Deutschland seit Steffi Graf 1999.

Peter Prevc gewinnt die Vierschanzentournee, verpasst aber mit drei Siegen aus vier Springen den Rekord von Sven Hannawald. Prevc Reaktion: "Jetzt denke ich mir doch: Aargh!" Wenig später wird Prevc auch noch Skiflug-Weltmeister.

Gary Anderson verteidigt seinen Titel bei der Darts-WM. Im Finale setzt sich der Flying Scotsman mit 7:5 gegen Adrian Lewis durch.

Die deutschen Rodler räumen bei der WM am Königssee ab. In sechs von sieben Wettbewerben geht Gold an die vom Hackl Schorsch frisierten Super-Schlitten. Insgesamt holen Felix Loch, Natalie Geisenberger & Co. 12 von 21 Medaillen.

Kohle und die Handballer des HSV? Das hat noch nie funktioniert! Im Januar 2016 ist endgültig Feierabend, die Hamburger stellen den Spielbetrieb ein und starten neu in der 3. Liga.

Das Rad-Team Giant-Alpecin wird beim Training in Spanien von einem Auto umgefahren. Sechs Sportler werden verletzt, darunter John Degenkolb, der fast seinen linken Zeigefinger verliert.

Novak Djokovic gewinnt die Australian Open - 6:1, 7:5, 7:6 im Finale gegen Andy Murray.

Februar

Super Bowl in San Francisco: Die nahezu perfekten und von den Buchmachern deutlich favorisierten Carolina Panthers - nur eine Niederlage gab es für das Team um Quarterback Cam Newton bis dahin in der gesamten Saison - treffen auf die Denver Broncos. Bei den Broncos soll es der wohl letzte Auftritt auf der großen Bühne für Peyton Manning werden, auf dem Rasen aber dominieren beide Defensiv-Reihen.

Denver und der spätere MVP Von Miller machen das Spiel zu einem Albtraum für Newton, es wird eine Defensivschlacht mit Fehlern von beiden Quarterbacks - wobei Newton, maßgeblich beeinflusst durch Miller, die gravierenderen Aussetzer unterlaufen. Am Ende geht ein lange packender Super Bowl mit 24:10 an die Broncos, wenige Wochen später verkündet Manning sein Karriereende.

Supermittelgewichtler Felix Sturm schreibt Box-Geschichte und krönt sich in Oberhausen gegen Fedor Chudinov zum fünften Mal zum Weltmeister. Doch dazu später mehr...

Der schwedische Klub Frölunda bezwingt im Finale der Champions League Kärpät aus Finnland mit 2:1. Hier geht's um Eishockey!

Alba Berlin gewinnt das Finale gegen Bayern München mit 67:65 und ist Pokalsieger.

Francesco Friedrich wird zum dritten Mal in Serie Weltmeister im Zweier-Bob.

