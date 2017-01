Mercedes zeigt neuen Wagen in Silverstone

Mittwoch, 04.01.2017

Die ersten Testfahrten stehen vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona auf dem Programm.

Ferrari hatte zuletzt angekündigt, den neuen Dienstwagen von Sebastian Vettel (Heppenheim) am 24. Februar auf der hauseigenen Teststrecke in Fiorano der Öffentlichkeit zu zeigen. Nach den abschließen Tests (7. bis 10. März in Barcelona) startet die Saison am 26. März in Australien.

