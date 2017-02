"Domi" Thiem wiederholt größten Sieg

Sonntag, 26.02.2017

Bloß ganz selten beginnen Erfolgsgeschichten mit diesem Satz: Direkt von seiner Viertelfinal-Niederlage beim Hartplatz-Hallenevent in Rotterdam gekommen, war Dominic Thiem nahezu gar keine Zeit zur Umstellung auf ein Sandplatz-Freiluftturnier geblieben. Am Ende steht aber der hochsouveräne Turniersieg: Österreichs Shootingstar hat eine überragende Woche bei den Rio Open presented by Claro, am späten Sonntagabend nach MEZ, mit dem achten ATP-Titel seiner jungen Karriere gekrönt. Der zweitgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) setzte sich beim großen Finale auf dem Quadra Guga Kuerten gegen den viertgereihten Spanier Pablo Carreno Busta nach 1:34 Stunden mit 7:5, 6:4 durch - und nahm seinen Siegespokal in einem Fußball-Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft aus den Händen des Namensgebers des Courts, dem dreifachen French-Open-Champion Kuerten, entgegen. Der 23-Jährige wiederholte damit den bis dato größten Coup seiner Laufbahn, es ist sein zweiter Triumph bei einer ATP-World-Tour-500-Veranstaltung nach Acapulco (Mexiko) vor rund einem Jahr. Carreno Busta ging in seinem ersten Endspiel auf dieser Ebene hingegen als Verlierer vom Platz und verpasste daher seinen insgesamt dritten ATP-Titel nach bisher zwei ATP-World-Tour-250-Turniererfolgen.

Thiem setzt die entscheidenden Nadelstiche

Thiem hatte sich in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro von Spiel zu Spiel gesteigert und war hierbei ohne Satzverlust in sein elftes Finale eingezogen. Mit einer beruhigenden 4:1-Bilanz in den direkten Duellen im Rücken ließ er sich auch von Carreno Busta nicht mehr von diesem nächsten, großen Highlight in seiner Profilaufbahn aufhalten. Zwar entwickelte sich in beiden Sätzen von Beginn an ein komplett offener Schlagabtausch, doch in den heißen Phasen im Finish setzte jeweilig der Lichtenwörther die entscheidenden Nadelstiche. Zunächst vergab der Schützling von Österreichs Startrainer Günter Bresnik, vor Ort diesmal von Ex-Profi Gary Muller und Physiotherapeut Alexander Stober betreut, bei 2:1 die ersten zwei Breakchancen - und musste im nächsten Spiel glatt selber den ersten Aufschlagverlust hinnehmen. Er konterte trotz eines Gameballs für Carreno Busta sofort zum 3:3, schlug vor einem möglich gewesenen Tiebreak nochmal zu und verwertete seinen dritten Satzball. Im zweiten Abschnitt hielt Thiem seine Aufschlagspiele ganz locker, ehe er den Iberer nach einer sehenswerten Rally mit einem gefühlvollen Vorhand-Cross-Volleystopp zum 4:2 breakte. Wer glaubte, die Vorentscheidung sei gefallen, der sollte sich täuschen: Es folgten das Rebreak sowie der Ausgleich zum 4:4.

Das Spiel stand nun an der Kippe, immer wieder haderte Thiem mit einigen seiner getroffenen Entscheidungen, riss sich freilich aber zusammen, als es danach um die sprichwörtliche Wurst ging. Der Jungstar besann sich, so oft wie möglich, wieder seines offensiven, variantenreichen Spiels, mit dem er bei seinen Kontrahenten die ganze Woche über gewaltiges Kopfzerbrechen ausgelöst hatte, und wurde dafür belohnt: Nach einem 15:0 für Carreno Busta im letzten Spiel holte er die letzten vier Punkte und konnte schließlich, nach einem verschlagenen Angriffsball seines Gegners, die Faust ballen und aufjubeln. "Ich gratuliere Dominic zu der guten Woche", übte sich Carreno Busta bei der Siegerehrung noch in Sachen Untertreibung. "Zuerst danke an alle", richtete Thiem seine ersten Worte direkt ans versammelte Publikum. "Gratuliere, Pablo, zu dieser unglaublichen Woche. Du bist ein toller Spieler, und wenn du so weitermachst, dann wirst du noch ganz weit oben ankommen", lobte Thiem den Finalisten in den absolut höchsten Tönen. "Ich wünsche dir viel Glück für die nächsten Wochen, wir sehen uns dieses Jahr sicher wieder", äußerte er lächelnd seine Erwartung, dass sich die beiden vor allem in der Sandplatz-Saison 2017 wieder gegenüberstehen werden, wohl auch in den späteren Turnierphasen.

