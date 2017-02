"Domi" Thiem scheitert an Qualifikant

Freitag, 17.02.2017

Mit den Erfolgen über den deutschen Jungstar Alexander Zverev (ATP 18) und den Franzosen Gilles Simon (ATP 24) hatte er ein kräftiges Lebenszeichen in der bisher nicht zwingend nach Wunsch gelaufenen neuen Saison von sich gegeben. Doch der von Dominic Thiem und seinen vielen Fans erhoffte Aufwärtstrend ist am späten Freitagabend (nach MEZ) zu einem abrupten Ende gekommen - der junge Österreicher ist beim ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der zweitgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) musste sich dem französischen Qualifikanten Pierre-Hugues Herbert (ATP 109) nach 1:24 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:7 (3) geschlagen geben, und dies in Summe absolut verdient. Während der 23-Jährige somit auch nach seinem fünften Saisonturnier weiterhin auf ein erstes Halbfinale wartet, spielt sein Bezwinger beim ATP-World-Tour-500-Hartplatz-Hallenevent in der niederländischen Hafenstadt sensationell um einen Platz im Finale. Der 25-jährige Herbert bekommt es dabei mit dem drittgereihten Belgier David Goffin (ATP 11) zu tun, der den 2017 bis dato so starken, fünftgelisteten Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 12) zuvor in 2:16 Stunden mit 6:4, 1:6, 6:3 niederrang.

Thiem war in Rotterdam nach zwei Achtelfinals 2014 als Qualifikant und 2015 erstmals in die Runde der letzten Acht vorgedrungen und in diese als klarer Favorit gegangen. Herbert jedoch zeigte eindrucksvoll, warum er die Nummer zwei der Doppel-Weltrangliste ist und im Verlauf des Turniers in seinen vier vorangegangenen Matches kein einziges Mal gebreakt worden war - er konnte sich auch diesmal auf sein Netzspiel und auf seinen mächtigen Aufschlag voll und ganz verlassen, setzte den Lichtenwörther wiederholt unter starken Druck, stürmte beinahe bei jeder erdenklichen Gelegenheit ans Netz vor und gab seinem Kontrahenten keinen Rhythmus. Dieses Konzept sollte sich letztlich bewähren und ließ Thiem über weite Strecken ratlos zurück.

