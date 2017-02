Imposanter "Domi" Thiem stürmt ins Finale

Samstag, 25.02.2017

Vom Viertelfinal-Aus beim Hartplatz-Hallenturnier in Rotterdam gekommen, nimmt Dominic Thiem bloß für ein einziges Event die Umstellung auf Sand auf sich. Es ist eine Entscheidung, die sich indes bezahlt zu machen scheint. Denn der 23-Jährige hat bei den Rio Open presented by Claro von Match zu Match immer mehr zu seiner Hochform gefunden. Mit dem bisherigen Höhepunkt am heutigen Tage: Österreichs Shootingstar gewann in Rio de Janeiro am Samstag am späten Abend nach MEZ auch seine vierte Partie glatt in zwei Sätzen - und steht ergo zum zweiten Mal nach seinem Triumph in Acapulco vor knapp einem Jahr im Endspiel eines ATP-World-Tour-500-Turniers. Mit seiner bislang stärksten Leistung im Verlauf der Veranstaltung bezwang der zweitgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) im Halbfinale auch den fünftgereihten, spanischen Linkshänder Albert Ramos-Vinolas (ATP 25) nach 1:22 Stunden Spielzeit mit 6:1, 6:4. Der Schützling von Startrainer Günter Bresnik kämpft hiermit am Sonntag um den achten ATP-Titel in seiner Karriere, und zwar gegen den viertgelisteten Spanier Pablo Carreno Busta (ATP 24) oder den erst 18-jährigen, norwegischen Sensationsmann Casper Ruud (ATP 208).

Thiem hatte sich vor Turnierbeginn mit seinem Spiel in der neuen Saison bis dato so gar nicht zufrieden gezeigt - mit seinen Ergebnissen noch eher. In der Olympiastadt von 2016 weiß der Lichtenwörther nun in beiden Belangen vollauf zu überzeugen. Nach Siegen gegen die Serben Janko Tipsarevic (ATP 96), früher Nummer acht der Welt, und Dusan Lajovic (ATP 97) hatte er sich schon im Viertelfinale gegen den Argentinier Diego Sebastian Schwartzman (ATP 51) von seiner besten Seite präsentiert - gegen Ramos-Vinolas legte er sogar nochmal einen Gang zu. Hatte Thiem das bisher einzige Duell der beiden Ende September, beim ATP-World-Tour-250-Hartplatzevent in Chengdu, noch mit exakt demselben Resultat (1:6, 4:6) verloren, so zog er auf seinem Lieblingsbelag in der brasilianischen Metropole sein Spiel äußerst eindrucksvoll auf und dominierte den Iberer geradezu nach Belieben, vor allem im ersten Satz. Musste er im ersten Spiel gleich einen Breakball abwehren, so wartete er in der weiteren Folge geduldig auf seine Chancen, agierte ungemein variantenreich und mischte zwischen Rückhand-Slicebällen, Topspin-Bällen und seinen knallharten Temposchlägen, von beiden Seiten geschlagen, nahezu ideal ab. Ramos-Vinolas fand so von Beginn weg nicht seinen Rhythmus, beging viel zu viele unerzwungene Fehler, nach 15 Minuten hielt er bereits bei deren zehn, Thiem gerade bei drei.

Dank eines 11:2-Laufs stürmte Thiem sofort auf 3:0 davon, nahm dem 29-Jährigen schließlich nach dessen 30:0-Führung und einem Spielball für diesen nochmal den Aufschlag zum 4:0 ab. Von einem Rebreak zum 4:1 ließ er sich nicht einmal im Geringsten irritieren, Ramos-Vinolas schaffte es im nächsten Game nämlich weiterhin nicht, sein Service zu halten, und so servierte der Österreicher nach lediglich 33 Minuten zur Satzführung durch. In dieser Tonart ging es im zweiten Durchgang zunächst weiter, Thiem breakte gleich am Anfang, fand bei 2:0 auch zwei Möglichkeiten zum Doppelbreak vor und ließ seinen Kontrahenten immer ratloser erscheinen. Nachdem er seine Führung jedoch nicht auszubauen vermochte, hieß es für die rot-weiß-roten Tennisfans kurz sogar nochmal zittern, als Ramos-Vinolas plötzlich ein wenig besser ins Spiel kam und auf 4:4 ausglich. Seine Hoffnung wahrte allerdings bloß wenige Augenblicke: Thiem nahm ihm trotz dessen 30:0-Vorsprung im Anschluss sofort wieder den Aufschlag ab und ließ sich danach nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.

