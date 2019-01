Marcel Hirscher gewinnt Riesenslalom in Adelboden

Marcel Hirscher hat den Riesenslalom im schweizerischen Adelboden gewonnen. Mit einem sensationellen Ritt im zweiten Durchgang mit Laufbestzeit verdrängte er Henrik Kristoffersen (+0,71) und Thomas Fanara (+1,04) auf die Plätze (Hier geht's zum Endergebnis).

"Vor allem der erste Durchgang war wahrscheinlich nicht gut anzusehen. Ich bin froh, dass ich nicht zu weit zurückgelegen war. Im zweiten habe ich alles über den Haufen geworden: Neuer Ski, neuer Schuh. Es ist super, dass es so aufgegangen ist", sagte Hirscher. "So viel rein gehackelt wie heuer habe ich noch nie."

Es war bereits der achte Saisonsieg für Hirscher, der vierte im Riesenslalom. Marco Schwarz fuhr mit hoher Startnummer 67 sensationell auf Platz sieben und schrieb im Kampf um die Plätze bei der WM in Aare lautstark an.

Marco Schwarz: WM? "Würde Riesenslalom gerne fahren"

"Ich hatte schon im ersten ein gutes Gefühl, im zweiten habe ich noch einmal gut angedrückt. Ich bin glücklich", sagte Schwarz. "Mein Servicemann haut sich richtig gut rein, so macht das Spaß. Ich würde auch gerne den WM-Riesenslalom fahren. Schauen wir, was noch in Garmisch rauskommt."

Stefan Brennsteiner wurde 18, Magnus Walch 19. Manuel Feller schied im ersten Durchgang ebenso wie Philipp Schörghofer aus.

