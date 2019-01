Derby-Skandal: Fans des SK Rapid Wien beraten über Polizei-Klage

Das denkwürdige Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid lässt auch drei Wochen danach noch niemanden kalt. Das Ergebnis ist allerdings längst passe, vielmehr steht nach wie vor der umstrittene Polizei-Einsatz im Mittelpunkt der Diskussionen.

Wir erinnern uns: Sieben Stunden lang wurden mehr als 1.300 Fans von der Polizei eingekesselt, Personalien aufgenommen. Angeregte und heftige Diskurse folgten, das Thema bewegte das ganze Land, auch österreichische Politik-Granden schalteten sich ein. Nun informierte die Rechtshilfe Rapid über mögliche rechtliche Schritte der Rapid-Fans gegen die Polizei.

Die Rechtshilfe organisierte eine Informations-Veranstaltung, bei der etwa 200 Leute zugegen waren. Der Sprecher der Rechtshilfe, Helmut Mitter, erklärte im ORF bei Wien heute: "Wir werden versuchen alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Da gibt es die Maßnahmenbeschwerde an sich, in weiterer Folge aber auch weitere Möglichkeiten." Diese wären zum Beispiel: "Da gibt es eine Richtlinienbeschwerde, es geht um das Amtshaftungsgesetz und letzten Endes behalten wir uns vor, bei besonders schwerwiegenden Fällen, und die gibt es, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln." Zudem sollen Folgeschäden und gesundheitliche Probleme der Fans begutachtet werden.

Auch der Klub selbst war mit dem Polizei-Einsatz nicht einverstanden. Am Donnerstag soll ein Treffen zwischen Rapid-Boss Michael Krammer und dem Landespolizeipräsidenten Gerhard Püstl stattfinden.

