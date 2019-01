FK Austria Wien: Christoph Monschein fällt verletzt aus

Der Wiener Austria bleibt das Verletzungspech auch in der Winterpause treu. Christoph Monschein zog sich einen Innenbandeinriss im rechten Kniegelenk zu und wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen.

Der Stürmer bekommt für die nächsten rund drei Wochen eine Schiene und kann voraussichtlich nach vier bis sechs Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der 26-Jährige zog sich die Verletzung bei den sportmotorischen Tests zu.

"Es ist natürlich sehr schade, dass er den Großteil der Vorbereitung verpassen wird - das ist bitter für ihn und die ganze Mannschaft. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Wir sind in der Offensive sehr gut aufgestellt, nun bietet sich für andere Spieler die Möglichkeit, sich zu beweisen", so Sportdirektor Ralf Muhr.