SKN St. Pölten: Ranko Popovic will "schönen Moment" fortsetzen

In seiner Antrittspressekonferenz am Mittwoch kündigte Ranko Popovic an, keine radikalen Änderungen vornehmen zu wollen. "Das wäre blöd", sagte der neue Coach von Bundesligist St. Pölten. "Dieser Moment ist schön. Wir werden schauen, diesen Moment weiterzumachen." Man solle auch am Ende der Saison "etwas zu Feiern" haben.

Ziel sei es aber auch, "jungen Spielern die Chance zu geben, nach oben zu kommen", erklärte Popovic und verwies auf Real Madrids 21-jährigen Innenverteidiger Jesus Vallejo. "Dem habe ich mit 18 bei Saragossa die Kapitänsschleife gegeben", meinte der 51-Jährige, der sich auch zu seinem Ex-Coach Ivica Osim äußerte: "Er ist eigentlich der Hauptschuldige, dass ich Trainer bin."

Co-Trainer von Popovic wird sein bisheriger Weggefährte Vlado Grujic. Der 56-Jährige sammelte sowohl als Spieler wie auch als Coach langjährige Erfahrung im österreichischen Unterhaus bzw. kickte 1993 ein halbes Jahr für St. Pölten in der Bundesliga.

Ranko Popovic: Die besten Bilder seiner Karriere

Ranko Popovic: Die besten Bilder seiner Karriere © GEPA 1/16 Ranko Popovic ist neuer Trainer des SKN St. Pölten. Die Sturm-Graz-Legende verteidigte unter anderem gegen Superstars wie den "echten" Ronaldo und trainierte Klubs in Japan, Indien und Spanien. SPOX zeigt euch die besten Bilder seiner Karriere: © GEPA 2/16 Popovic kickte von 1997 bis 2001 in der Defensive von Sturm Graz, holte zwei Meister- und einen Cuptitel mit den Steirern. © GEPA 3/16 Außerdem trainierter er Sturm von 2003 bis 2006 als Assistent von Michael Petrovic. © GEPA 4/16 Wie schon als Spieler (u.a. Partizan Belgrad, Spartak Subotica, Ethnikos Piräus, UD Almeria) führte ihn auch seine Trainerkarriere in mehrere Länder. © GEPA 5/16 Er war bei fünf japanischen Clubs engagiert, coachte zwischen 2014 und 2015 Real Saragossa in der zweiten spanischen Liga, war dann in Thailand und betreute zuletzt beim indischen FC Pune City. © GEPA 6/16 © GEPA 7/16 © GEPA 8/16 © getty 9/16 © GEPA 10/16 © GEPA 11/16 © GEPA 12/16 © GEPA 13/16 © getty 14/16 © GEPA 15/16 © GEPA 16/16

