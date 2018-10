Ranko Popovic neuer Cheftrainer des SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten hat am Mittwochvormittag einen Nachfolger für Dietmar Kühbauer präsentiert: Die Sturm-Graz-Legende Ranko Popovic ist neuer Cheftrainer der Niederösterreicher. Der 51-jährige Serbe mit österreichischem Pass übernimmt neun Tage nach dem Abgang von Kühbauer zum SK Rapid das Traineramt beim Zweiten der Bundesliga. Der Vertrag ist bis zum Ende der nächsten Saison gültig.

Ranko Popovic spielte von 1997 bis 2001 beim SK Sturm Graz als Defensivspieler und gewann zweimal die österreichische Meisterschaft. Von 2003 bis 2006 war er als Co-Trainer bei den Grazern unter Michael Petrovic engagiert.

Seine Trainerkarriere führte ihn von Österreich zu den Top-Klubs in Japan, nach Serbien, Spanien, Thailand und Indien. Dort betreute er bis 31. Mai dieses Jahres den Indian Super League Club Pune City.

St. Pölten wollte rasche Lösung

"Wir haben mit Hochdruck an einer raschen Lösung gearbeitet, uns aber auch die erforderliche Zeit genommen, um ausführliche Gespräche zu führen und die Kandidaten auch gut kennenzulernen. Ranko Popovic hat uns rasch überzeugt, dass er unsere Vision mitgehen kann und sich für die Entwicklung der Spieler einsetzen wird. Didi Kühbauer hat einen sehr guten Grundstein gelegt und auf den gilt es jetzt aufzubauen. Ranko Popovic hat uns überzeugt, diese Arbeit gut und im Sinne des Vereins weiterführen zu können", sagt SKN-Generalmanager Andreas Blumauer in einer Aussendung.

In Japan führte Popovic während seiner Zeit als Trainer 15 junge Spieler in die Nationalteams von Japan und Südkorea. Im November 2014 wurde er Trainer von Real Saragossa und ersetzte den gefeuerten Víctor Muñoz. Während seiner Zeit bei den Spaniern wurde er im Oktober 2015 zum "Trainer des Monats" ernannt. Er führte den spanischen Klub auch ins Finale der Playoffs in der spanischen Liga. Zudem wurde er bei seiner letzten Station in der Saison 2017/2018 als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet.

