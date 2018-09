SK Rapid Wien: Fredy Bickel kritisiert Fan-Proteste gegen Goran Djuricin

Rapids Sportchef Fredy Bickel kommt auch in der Länderspielpause nicht zur Ruhe. Dem Schweizer machen die Fan-Proteste gegen Trainer Goran Djuricin zu schaffen.

Die Rapid-Anhänger forderten nach dem 1:1 gegen den SK Sturm Graz erneut den Rauswurf des Coaches. "Das ist sportlich nicht erklärbar und nicht fair", so Bickel in der Krone. Nach Gesprächen mit Fan-Vertretern ist ihm aber eines klar: "Sie haben sich auf Djuricin eingeschossen."

Das Thema dürfte die Hütteldorfer, auf die nach der Länderspielpause mit dem Derby gegen die Austria, dem Europa-League-Auftakgt gegen Spartak Moskau, sowie dem Auswärtsspiel in Salzburg ein Monster-Programm wartet, also noch länger begleiten.

Für den Sportdirektor ist das alles völlig unverständlich. Ich habe immer bei Klubs mit großen Ambitionen gearbeitet. Hier in Wien ist es aber so, dass vonseiten der Öffentlichkeit stets Negatives gesucht wird", wundert sich der Schweizer. "Hier wird weniger der Einzug in die Europa League gefeiert, als vielmehr gefragt, ob wir uns das überhaupt verdient haben."

