Fredy Bickel bestätigt: SK Rapid an Deni Alar vom SK Sturm interessiert

Da bahnt sich ein echter Transferkracher innerhalb der Bundesliga an. Wie Rapids Sportchef Fredy Bickel bestätigt, sind die Hütteldorfer an einer Rückholaktion von Deni Alar interessiert.

Der Steirer stand bereits zwischen 2011 und 2016 bei Rapid unter Vertrag, wechselte nach durchwachsenen Jahren aber zum SK Sturm. In Graz avancierte der Stürmer wieder zum Goalgetter, führte die Schwarz-Weißen mit seinen Treffern zum Vizemeistertitel und gewann mit ihnen den Cup.

Jetzt soll der 28-Jährige offenbar wieder zurück in die Hauptstadt kommen und die Offensive des Rekordmeisters verstärken. "Ich kann diese Idee bestätigen, mehr kann und will ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht sagen", wird Bickel von der Zeitung Österreich (Online-Ausgabe) zitiert. Laut dem Blatt werde Rapid Alars Ausstiegsklausel in Höhe von knapp einer Million Euro ziehen.

Anderer Bundesligaklub doch eine Option?

Überraschend käme diese Kehrtwende vor allem, weil ein Wechsel zur direkten Konkurrenz bislang als ausgeschlossen galt. "Eines ist klar: Die Angebote aus dem Inland zieht Deni nicht einmal in Erwägung", hatte Alar-Berater Franz Masser noch Anfang Juni gegenüber SPOX erklärt.