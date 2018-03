ÖFB-Team-Kapitän Julian Baumgartlinger lobt Alessandro Schöpf in den höchsten Tönen

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Nordirland -

Die insgesamt gute Leistung beim 3:0 über Slowenien ließ im ÖFB-Team wenig Spielraum für Kritik. Stattdessen entwickelten sich Lobeshymnen zu den Schlagern des Abends. Und eine solche stimmte Julian Baumgartlinger über Alessandro Schöpf an.

"Er ist super und erleichtert einem sehr viel", schwärmte der Kapitän nach dem gemeinsamen Auftritt im zentralen Mittelfeld. "Ich spiele immer gerne mit Spielern zusammen, die einerseits ballsicher sind, andererseits auch viel unterwegs sind. Er kombiniert beides."

Vor allem in der Eröffnung seien die Qualitäten des Schalke-Legionärs Gold wert. "Er macht auch die Wege nach hinten, obwohl er so eine große Offensivstärke hat. Es ist für uns im Spielaufbau sehr wichtig, dass immer wieder Spieler zurückkommen, auch hinter die Abwehrlinie, um Überzahl in Ballnähe zu schaffen. Da ist er das beste Beispiel", lobte der Routinier und sah Parallelen zu seinem früheren Nebenmann Zlatko Junuzovic. "Er ist definitiv ein Typ wie der Zladi. Am schönsten wäre es, wenn beide vor mir spielen würden, das wäre ein Traum."

Dank der Klasse der nachrückenden Jungs blickt Baumgartlinger aber ohnehin sehr positiv in die Zukunft. "Wir haben ähnliche Spielertypen, da bin ich sehr optimistisch, dass wir mit denen, die jetzt da sind, noch sehr viel Spaß haben werden", meinte der Leverkusener und verwies etwa auf den eingewechselten Florian Grillitsch: "Als er reinkam, war auch er immer anzuspielen. Je mehr Spieler wir von dieser Sorte auf dem Platz haben, desto einfacher ist es, den Gegner herzuspielen."