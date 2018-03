Nicht nur Marko Arnautovic: Franco Foda von Valentino Lazaro und Stefan Lainer begeistert

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Melbourne City -

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda ist darum bemüht, den rundum gelungenen Auftritt seiner Mannschaft zum Jahresauftakt gegen Slowenien (3:0) richtig einzuordnen. Eine starke Leistung macht noch kein gutes Länderspieljahr. "Das Spiel war gut, wir können zufrieden sein", meinte Foda nach dem zweiten Sieg seiner Amtszeit. "Es gibt aber trotz allem Dinge, die wir besser machen müssen."

Sein Fokus richtete sich bereits auf den nächsten Test am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF eins) in Luxemburg. Foda kündigte Umstellungen an - nicht nur beim System, sondern auch beim Personal. "Es wird der eine oder andere spielen, der gegen Slowenien nicht gespielt hat, weil einfach die Qualität bei uns vorhanden ist", erklärte der Deutsche. Aleksandar Dragovic etwa saß 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Franco Foda: "David Alaba hat das über die linke Seite sehr modern interpretiert"

Ihre Qualität zeigten die Österreicher gegen die Slowenen in mehreren Bereichen. "Die Mannschaft hat viele Dinge sehr gut umgesetzt. Wir hatten gute Aktionen im Spiel nach vorne. Defensiv sind wir gut gestanden und haben wenig zugelassen", meinte Foda. Lob gab es nicht nur für die Torschützen David Alaba und Marko Arnautovic, sondern auch besonders für Stefan Lainer und Valentino Lazaro auf der rechten Seite. Auch für die Mittelfeld-Zentrale mit Julian Baumgartlinger und Alessandro Schöpf oder die in der Dreier-Abwehr aufgebotenen Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger war der Teamchef voll des Lobes.

"David und Marko haben nur das bestätigt, was ich vorher schon gewusst habe: Dass sie hervorragende Fußballer sind", betonte Foda. Er hatte das Starduo im 3-4-3-System gemeinsam auf einer Seite aufgeboten, Alaba agierte im linken Mittelfeld. "David hat das über die linke Seite sehr modern interpretiert", sagte der Teamchef. "Im Offensivbereich ist er sehr hoch gestanden, im eigenen Verteidigungsdrittel aber auch gut eingerückt zur Fünferkette."

Da kann sich das ÖFB-Team noch steigern

Generell schien die neue Ausrichtung gut zu funktionieren. Die Lösung für alle Aufgaben der Zukunft ist sie aber noch nicht. "Es ist alles irgendwo ein Prozess. Wir haben jetzt etwas Neues ausprobiert. Wir haben gutes Pressing gespielt, hatten gute Balleroberungen", meinte Foda. Dennoch gebe es noch Luft nach oben. Etwa seien die Außenverteidiger sehr breit gestanden. "Da hätten wir das Spiel besser verlagern müssen. Da haben wir oft noch zu lange benötigt."

ÖFB vs. SLO: Die Noten für Österreichs Nationalteam-Kicker © GEPA 1/13 Österreichs Nationalmannschaft startete äußerst erfolgreich ins Länderspieljahr 2018. Vor allem Marko Arnautovic drückte dem 3:0-Sieg gegen Slowenien seinen Stempel auf. Die Noten für unsere Teamkicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 2): Der „Hexer“ zeigte in Durchgang Eins mit einem Bomben-Save seine Handlungsschnelligkeit, hatte ansonsten einen recht geruhsamen Arbeitstag. © GEPA 3/13 Stefan Ilsanker (Note= 2-): Hätte mit einem starken Kopfball in Durchgang Zwei fast für das 4:0 gesorgt, sein Ball küsste allerdings nur das Gebälk. Abgesehen davon bewies der Leipzig-Kicker wieder einmal seine defensive Variabilität. © GEPA 4/13 Sebastian Prödl (Note= 2): Die Dreierkette hatte mit dem Pressing von Ilicic durchaus des Öfteren ihre Probleme, der Slowene wurde von seinem Kollegen Beric zur Gänze allein gelassen, so bekamen Prödl & Co. die gegnerische Offensive gut in den Griff. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 2): Kompromisslos und antizipationsfähig. Zwar defensiv nicht zu oft gefordert, dennoch strahlte der Augsburg-Legionär durchwegs Ruhe aus, erstickte gefährliche Situationen bereits im Keim. © GEPA 6/13 David Alaba (Note= 3): 16 Spiele musste Alaba auf einen Treffer warten, jetzt war’s per traumhaften Freistoß dann wieder so weit. Dennoch keine gänzlich überzeugende Leistung, hatte die meisten Ballverluste, ließ sich häufig überspielen. © GEPA 7/13 Julian Baumgartlinger (Note= 3): Dass Baumgartlinger auch zaubern kann, bewies der Kapitän mit dem traumhaften Lupfer auf Arnautovic‘ Köpferl, der in das 3:0 resultierte. Abgesehen davon eine souveräne, unspektakuläre Leistung. © GEPA 8/13 Alessandro Schöpf (Note= 2-): vor dem Spiel nicht hundertprozentig fit, ließ sich aber nicht das Geringste anmerken. Zwar kein Spiel fürs Auge, dennoch immens wichtig für die Zentrale: Schöpf schlug bis zu seiner Auswechslung die meisten Pässe. © GEPA 9/13 Stefan Lainer (Note= 2): Harmonierte hervorragend mit Vordermann Valentino Lazaro, machte stetig Dampf. In der Defensive kaum gefordert, durfte seine starke Leistung mit seinem ersten Assist im Team-Trikot veredeln. © GEPA 10/13 Marko Arnautovic (Note= 1): Erneut geigte der West-Ham-Legionär voller Elan in der Offensive, wechselte häufig die Positionen und konnte Teamtor 16 und 17 feiern. Ständiger Gefahrenherd. Slowenien machte es ihm aber auch nicht allzu schwer. © GEPA 11/13 Guido Burgstaller (Not= 4): Schafft es noch nicht ganz, seine Leistungen bei Schalke auch ins Team-Dress zu übersetzen. Agierte mit dem Ball am Fuß des Öfteren unglücklich. Auch seine Passquote lag nur bei 45%. Er kann definitiv mehr. © GEPA 12/13 Valentino Lazaro (Note= 2): Ließ zwar in der 25. Minute eine recht aussichtsreise Möglichkeit aus, rackerte sich auf der rechten Offensivposition aber unermüdlich ab. Erfrischende Performance! Wurde in Minute 67 ausgetauscht. © GEPA 13/13 Zu kurz eingesetzt: Florian Kainz, Michael Gregoritsch, Florian Grillitsch, Louis Schaub, Maximilian Wöber, Xaver Schlager

Das ÖFB-Team hatte allerdings nur zwei echte Trainingstage, um die Taktik einzustudieren. "Mir war aber klar: Die Spieler sind intelligent und können Dinge schnell umsetzen", erklärte Foda. Das scheint auch für seine Zukunftspläne wichtig, gilt es doch verschiedene Systeme und Spielweisen flexibel einzusetzen. "Ich glaube, dass sich die Mannschaft noch steigern kann, dass sie noch Potenzial hat."

Was für Franco Foda der größte Fehler wäre

Zeigen kann sie das am Dienstag in Luxemburg. Ein Sieg im Fürstentum wäre der fünfte in Folge für das ÖFB-Team, der dritte im dritten Spiel unter Foda. "Da müssen wir wieder an unsere Grenzen gehen, damit wir auch da bestehen können", warnte der Teamchef vor Überheblichkeit. Die Vorbereitung begann am Samstag, sie wird akribisch ausfallen. Auch beim 1:0-Sieg der Luxemburger am Donnerstag in Malta war ein ÖFB-Beobachter vor Ort.

Beim Jahresauftakt hatte Foda vor allem das Auftreten seiner Mannschaft gefallen. "Weil sie von Beginn an sehr, sehr giftig war, sehr griffig. Sie war aggressiv im Spiel gegen den Ball." Die Basis für guten Fußball sei immer eine kompakte Defensive. "Dadurch konnten wir unser Spiel gut nach vorne entwickeln."

Fortschritte gegenüber seiner Teamchef-Premiere im November (2:1 gegen Uruguay) waren erkennbar. "Wir haben schneller nach vorne gespielt als im Spiel gegen Uruguay", sagte der 51-Jährige. "Am Dienstag müssen wir aber genau dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Man darf nie den Fehler machen zu glauben, es war alles perfekt. Da sind wir schon noch ein Stück weit davon entfernt." Die echten Gradmesser folgen erst im Sommer, wenn es in deren unmittelbarer WM-Vorbereitung gegen Russland (30. Mai), Deutschland (2. Juni) und Brasilien (10. Juni) geht.

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018