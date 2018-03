Spirit und Flexibilität: Die Stärken von Franco Fodas neuem ÖFB-Team

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga

Es war nur ein Testspiel gegen Slowenien, doch was die Kicker des ÖFB-Teams beim 3:0-Erfolg gegen unseren Nachbarn versprühten, darf durchaus als so etwas wie Aufbruchstimmung bezeichnet werden

War Spiel eins unter Franco Foda den letzten, uninspirierten Team-Auftritten unter Vorgänger Marcel Koller noch sehr ähnlich, präsentierten Marko Arnautovic und Co. diesmal im Wörthersee Stadion ein anderes Gesicht. Und auch wenn eine sehr ansehnliche Partie der rot-weiß-roten Auswahl vom Klagenfurter Publikum stimmungstechnisch zu knapp honoriert wurde, muss man sagen: Dieser Auftritt schmeckt nach mehr!

Positiver Spirit

Durch den frühen Alaba-Freistoß-Treffer kippte der Spielverlauf schnell in Richtung des ÖFB-Teams. Zufall war das frühe Tor aber keineswegs, sondern Teil des Matchplans. "Eines unserer Ziele ist es, so schnell wie möglich in Führung zu gehen, damit der Gegner mehr aufmachen muss", erklärte David Alaba. "Das hat uns sicher geholfen, mehr Räume und das Selbstvertrauen zu bekommen, um das Spiel durchzusetzen, das wir uns vorgestellt hatten."

Dass viele Spieler die Harmonie im Team hervorstrichen, sagt vielleicht mehr über die Vergangenheit als über die Gegenwart aus. Fakt ist aber, dass auf dem trockenen Rasen der Klagenfurter Arena eine echte Einheit stand. "Wir hatten von Anfang an sehr viel Spirit auf dem Platz und den Willen, ein frühes Tor zu machen", meinte Julian Baumgartlinger. Stefan Ilsanker, der in der auf einem 3-4-3 basierenden Grundordnung als rechter Part der Dreierabwehr fungierte, sah ein "von Anfang an sehr präsentes, sehr giftiges und sehr geradliniges Team" und lobte den "unglaublichen Teamgeist": "Jeder kann mit jedem."

Vom Spirit der Truppe zeigte sich auch die Führung des ÖFB in Person von Leo Windtner hellauf begeistert. "Es war schon erkennbar, dass die Mannschaft unwahrscheinlich gut aufgestellt ist, alle im Saft sind sind. Man konnte sehen: Jeder der hineinkommt, will alles zerreißen. Das Mindset ist wirklich gut, das Trainerteam spürt man", sprach der Präsident ein Lob aus.

Neues System, veränderte Spielanlage

Das neue System samt veränderter Spielanlage dürfte seinen Teil zur Hochstimmung beigetragen haben. "Es macht riesigen Spaß, denn wir sind eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Wir haben vorne alle Freiheiten, sollen kreativ sein - und das waren wir heute", schilderte Doppeltorschütze Marko Arnautovic.

Hinzu kam ein sehr aggressives Pressing. "Den meisten von uns ist das aus dem Klub bekannt, aber der Trick ist, das dann so zusammenzufügen. Da muss man sich zu 100 Prozent auf den Nebenmann verlassen können", kommentierte Baumgartlinger. "Mit der Sicherheit, dass die vorderen drei genau wissen, was sie tun müssen, können wir dahinter konsequent durchschieben und so zu Balleroberungen kommen."

Die "vorderen drei" waren in diesem Fall Arnautovic, Guido Burgstaller und Valentino Lazaro. Letzterer schilderte das folgendermaßen: "Wir haben versucht hoch anzupressen, es war die Aufgabe von Marko, Burgi und mir, den richtigen Ball zu erwischen, die Verteidiger unter Druck zu setzen, damit wir Ballgewinne erzielen." Er persönlich halte diese Spielweise für einen guten Ansatz, meinte der Hertha-Legionär. "Je höher man den Ball gewinnt, desto schneller ist man vor dem gegnerischen Tor. Das Anlaufen, um vorne gefährlich zu werden, liegt mir persönlich. Und irgendwann drücke ich den Ball dann auch mal selber über die Linie", versprach Lazaro.

ÖFB vs. SLO: Die Noten für Österreichs Nationalteam-Kicker © GEPA 1/13 Österreichs Nationalmannschaft startete äußerst erfolgreich ins Länderspieljahr 2018. Vor allem Marko Arnautovic drückte dem 3:0-Sieg gegen Slowenien seinen Stempel auf. Die Noten für unsere Teamkicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 2): Der „Hexer“ zeigte in Durchgang Eins mit einem Bomben-Save seine Handlungsschnelligkeit, hatte ansonsten einen recht geruhsamen Arbeitstag. © GEPA 3/13 Stefan Ilsanker (Note= 2-): Hätte mit einem starken Kopfball in Durchgang Zwei fast für das 4:0 gesorgt, sein Ball küsste allerdings nur das Gebälk. Abgesehen davon bewies der Leipzig-Kicker wieder einmal seine defensive Variabilität. © GEPA 4/13 Sebastian Prödl (Note= 2): Die Dreierkette hatte mit dem Pressing von Ilicic durchaus des Öfteren ihre Probleme, der Slowene wurde von seinem Kollegen Beric zur Gänze allein gelassen, so bekamen Prödl & Co. die gegnerische Offensive gut in den Griff. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 2): Kompromisslos und antizipationsfähig. Zwar defensiv nicht zu oft gefordert, dennoch strahlte der Augsburg-Legionär durchwegs Ruhe aus, erstickte gefährliche Situationen bereits im Keim. © GEPA 6/13 David Alaba (Note= 3): 16 Spiele musste Alaba auf einen Treffer warten, jetzt war’s per traumhaften Freistoß dann wieder so weit. Dennoch keine gänzlich überzeugende Leistung, hatte die meisten Ballverluste, ließ sich häufig überspielen. © GEPA 7/13 Julian Baumgartlinger (Note= 3): Dass Baumgartlinger auch zaubern kann, bewies der Kapitän mit dem traumhaften Lupfer auf Arnautovic‘ Köpferl, der in das 3:0 resultierte. Abgesehen davon eine souveräne, unspektakuläre Leistung. © GEPA 8/13 Alessandro Schöpf (Note= 2-): vor dem Spiel nicht hundertprozentig fit, ließ sich aber nicht das Geringste anmerken. Zwar kein Spiel fürs Auge, dennoch immens wichtig für die Zentrale: Schöpf schlug bis zu seiner Auswechslung die meisten Pässe. © GEPA 9/13 Stefan Lainer (Note= 2): Harmonierte hervorragend mit Vordermann Valentino Lazaro, machte stetig Dampf. In der Defensive kaum gefordert, durfte seine starke Leistung mit seinem ersten Assist im Team-Trikot veredeln. © GEPA 10/13 Marko Arnautovic (Note= 1): Erneut geigte der West-Ham-Legionär voller Elan in der Offensive, wechselte häufig die Positionen und konnte Teamtor 16 und 17 feiern. Ständiger Gefahrenherd. Slowenien machte es ihm aber auch nicht allzu schwer. © GEPA 11/13 Guido Burgstaller (Not= 4): Schafft es noch nicht ganz, seine Leistungen bei Schalke auch ins Team-Dress zu übersetzen. Agierte mit dem Ball am Fuß des Öfteren unglücklich. Auch seine Passquote lag nur bei 45%. Er kann definitiv mehr. © GEPA 12/13 Valentino Lazaro (Note= 2): Ließ zwar in der 25. Minute eine recht aussichtsreise Möglichkeit aus, rackerte sich auf der rechten Offensivposition aber unermüdlich ab. Erfrischende Performance! Wurde in Minute 67 ausgetauscht. © GEPA 13/13 Zu kurz eingesetzt: Florian Kainz, Michael Gregoritsch, Florian Grillitsch, Louis Schaub, Maximilian Wöber, Xaver Schlager

Den Beweis für das gut funktionierende Pressing lieferte auch der Gegner. "Österreich hat ein sehr gutes Spiel gemacht, das muss man zugeben. Sie haben uns früh unter Druck gesetzt, wir kamen mit unseren spielerischen Möglichkeiten gar nicht hinten raus. Eigentlich wollten wir mehr spielen, haben es aber nicht geschafft", analysierte Ex-Salzburger Kevin Kampl.

Hinter dem, was das ÖFB-Team auf den Rasen legte, stand aber auch viel Arbeit, wie Arnautovic und David Alaba verrieten. "Wir haben in Spanien schon für dieses System trainiert und das jetzt weiter einstudiert. Es läuft gut, wir müssen aber noch ein bisschen besser reinkommen, damit es perfekt wird", so der Blondschopf. Alaba bezeichnete den Lehrgang vor dem Spiel als "eine intensive Trainingswoche, aber auch sehr cool."

Neue taktische Flexibilität

Die Statements der Spieler ließen erahnen, wie akribisch Foda seine Mannschaft eingestellt hatte und sie bestätigten den hohen Stellenwert, den die Spielvorbereitung beim Teamchef einnimmt.

"Wir wissen nicht nur, was wir machen, sondern auch was der Gegner macht und wie wir unser System noch besser darauf abstimmen können. Das gibt uns ein gutes Gefühl und das Ergebnis bestätigt uns", meinte Baumgartlinger, der zudem verriet, dass man mit zwei System-Varianten ins Spiel gegangen war. "Wären die Slowenen nicht im 4-4-2 dahergekommen, sondern im 4-2-3-1, hätten wir sofort auf ein 3-5-2 umgestellt", schildert der Kapitän. "Das sind klare Ansagen. Damit geht jeder ins Spiel und weiß, wir schauen uns das kurz an: Ok, sie spielen 4-4-2, dann spielen wir so, wie wir es vorher aufgeschrieben haben."

Diese neue Flexibilität ist eine klare Weiterentwicklung zum oft sehr leicht ausrechenbaren Spiel unter Marcel Koller. Und das von einem Trainer, der sich beim SK Sturm lange Zeit mit denselben Vorwürfen konfrontiert sah. Doch auch Foda hat in den letzten Jahren diesbezüglich eine Weiterentwicklung durchgemacht.

"Das Credo von Franco Foda lautet, variabel sein, flexibel spielen und auch auf den Gegner reagieren zu können. Das ist heute der Anspruch im modernen Fußball und der Teamchef ist in allen Systemen sattelfest", streute Baumgartlinger seinem Coach Rosen. "Er bereitet uns sehr gut auf den Gegner vor. Deswegen glaube ich, dass wir auch noch einige weitere Varianten einstudieren werden."

Der Vorteil dieses Variantenreichtums liegt im Überraschungsmoment - und zumindest gegen Slowenien war der gegeben. "So haben wir sie nicht erwartet, nicht in dieser Formation und auch nicht, wie sie uns angelaufen sind", schilderte Kampl. "Sie haben völlig verdient gewonnen. Da sieht man, dass sie einen Schritt weiter sind."