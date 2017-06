Rapid Wien ist Zuschauer-Meister

Freitag, 02.06.2017

Rapid kann doch noch Titel gewinnen! Die Hütteldorfer entpuppten sich in der abgelaufenen Saison einmal mehr als Zuschauer-Magnet Nummer eins der Bundesliga. Insgesamt 378.594, durchschnittlich also 21.033, Besucher waren bei den 18 Heimspielen der Grün-Weißen im neuen Allianz Stadion - das sind in etwa so viele, wie Sturm Graz (189.544), Red Bull Salzburg (140.984) und die Admira (47.827) zusammen begrüßen durften.

Bundesliga steigert Zuschauerschnitt

Die Grazer liegen in der Zuschauertabelle mit im Schnitt 10.530 Besuchern auf dem zweiten Platz, danach folgen die Wiener Austria mit 7.922 und Salzburg mit 7.832. Insgesamt waren in der Saison 2016/17 1.268.237 Zuseher in den zehn Bundesliga-Stadien, was einen Schnitt von 7.046 und eine Steigerung von 12,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahr bedeutet. Überhaupt sind dies die höchsten Zahlen seit der Saison 2011/12, als der Mittelwert bei 7.158 lag.

Zuschauertabelle 2016/17

Klub Zuschauer Schnitt Schnitt 15/16 Auslastung Rapid Wien 378.594 21.033 + 24,8% 73,4% Sturm Graz 189.544 10.530 + 24,8% 62,8% Austria Wien 142.590 7.922 + 10,6% 16,0% RB Salzburg 140.984 7.832 - 7,7% 26,0% SCR Altach 95.930 5.329 + 11,5% 62,7% SV Ried 73.848 4.103 + 1,8% 55,9% St. Pölten 67.234 3.735 - 46,6% WAC 66.747 3.708 + 4,35% 45,8% SV Mattersburg 64.939 3.608 - 26,65% 23,9% Admira Wacker 47.827 2.657 - 6,8% 24,6% Summe 1.268.237 7.046 + 12,4%

Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass gleich sieben Klubs ein Zuschauerplus gegenüber 2015/16 verzeichnen konnten. Rapid und Strum Graz steigerten ihren Schnitt um knapp 25 Prozent, Altach und die Austria um über zehn Prozent. Einbußen mussten Meister Salzburg und die Admira sowie Mattersburg hinnehmen, die Burgenländer verloren sogar über ein Viertel der Zuschauer.

Rapid als Zuschauer-Magnet

Das bestbesuchte Spiel war das Duell zwischen Rapid und Sturm in der 16. Runde, damals waren 25.452 Fans im Stadion, knapp dahinter folgt das Derby vom 12. Spieltag, als 25.421 Besucher vor Ort waren. Mit 1.258 Zusehern war St. Pölten gegen den WAC in Runde 17 das Spiel mit dem niedrigsten Zuschauerandrang. Am 23. Spieltag kamen durchschnittlich nur 4.210 Fans (21.048 Gesamt) in die Arenen Österreichs, in der 12. Runde waren es 9.888, in Summe also 49.441 Zuschauer.

Zuschauerentwicklung Bundesliga

Saison Zuschauer Schnitt Entwicklung 2016/2017 1.268.237 7.046 + 12,4% 2015/2016 1.128.623 6.270 - 4,7% 2014/2015 1.183.850 6.577 + 6,9% 2013/2014 1.107.080 6.150 - 11,5% 2012/2013 1.251.067 6.950 - 2,4% 2011/2012 1.281.200 7.118 - 10,5% 2010/2011 1.431.288 7.952 + 1,0% 2009/2010 1.416.590 7.870 - 12,8% 2008/2009 1.624.269 9.024 - 2,8% 2007/2008 1.671.157 9.284 + 15,9%

Beachtlich ist auch die Tatsache, dass selbst das schlechtestbesuchte Heimspiel von Rapid mit 16.815 Fans (Runde 18 gegen St. Pölten) immer noch vor der bestbesuchten Partie aller restlichen Bundesligisten steht. Auf Rang 19 liegt in diesem Fall Sturm Graz mit 16.604 Zuschauern (7/Rapid), dahinter folgen Salzburg mit 15.692 (33/Rapid) und die Austria mit 15.576 Besuchern (21/Rapid). Auch Mattersburg, St. Pölten und die Admira hatten gegen Grün-Weiß die höchsten Zuschauerzahlen, bei Altach (Salzburg), Ried (Mattersburg) sowie dem WAC (Sturm) waren es andere Gegner.

Höchste Zuschauerzahlen pro Klub

Klub Höchster Besuch Niedrigster Besuch Rapid Wien 25.452 vs STU (16) 16.815 vs SKN (18) Sturm Graz 16.604 vs SCR (7) 7.487 vs ALT (24) RB Salzburg 15.692 vs SCR (33) 3.889 vs WAC (20) Austria Wien 15.576 vs SCR (21) 5.143 vs SVM (2) SV Mattersburg 9.527 vs SCR (35) 1.890 vs ALT (16) SKN St. Pölten 7.871 vs SCR (9) 1.258 vs WAC (17) SCR Altach 7.462 vs RBS (27) 3.836 vs SVR (19) SV Ried 6.611 vs SVM (36) 2.448 vs ADM (18) Wolfsberger AC 6.110 vs STU (36) 2.572 vs ADM (24) Admira Wacker 5.036 vs SCR (31) 1.576 vs SVR (5)

