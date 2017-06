Djuricin will bei Sturm die Nummer 10

Mittwoch, 14.06.2017

Djuricin schreibt unter einem Posting von Sturm-Neuzugang Peter Zulj: "Zehner für mich freigelassen? Danke." Der 24-Jährige spielt damit auf seine mögliche Trikotnummer bei den Grazern an. Tatsächlich trägt aktuell kein Sturm-Profi die Zehn am Rücken, Zulj hat sich für die Nummer 17 entschieden.

Am Ende des Kommentars fügt Djuricin einen tränen lachenden Smiley an. Möglicherweise treibt der ehemalige Nationalspieler auf Instagram also nur einen Schabernack.

Sturm interessiert an Djuricin

Laut der Kronen Zeitung soll der Sohn von Rapid-Trainer Goran Djuricin neben Jimmy Hoffer und Christoph Monschein einer von drei Stürmer-Kandidaten bei den Grazern sein. Demnach spießt es sich momentan jedoch noch finanziell.

Letzte Saison war Djuricin von Salzburg an Ferencvaros verliehen. Die Bullen zahlten 2015 2,5 Millionen Euro an Sturm Graz, um sich seine Dienste zu sichern. Nun wollen sie mit seinen Verkauf zumindest einen Teil der Ablösesumme refinanzieren.

