Nächster Job für Schinkels?

Mittwoch, 14.06.2017

Lange war Frenkie Schinkels nicht weg vom Fenster. Zwei Wochen nach seinem Rauswurf als Sportdirektor beim SKN St. Pölten könnte er den nächsten Klub übernehmen: Laut der Krone könnte Schinkels den Kremser SC als Sportlicher Leiter übernehmen. Seine Freundschaft zu Krems-Chef Othmar Seidl soll das ermöglichen.

"Ich will ihm helfen, sein Ziel umzusetzen, nämlich 2019 beim 100-jährigen Jubiläum des Klubs in der Regionalliga zu sein", so Schinkels. Aktuell ist Krems in der Landesliga. Nun muss nur mehr sein Vertrag bei St. Pölten aufgelöst werden. "Wir arbeiten an einer Auflösung", so Schinkels, der schon in der Vergangenheit als Trainer des Kremser SC engagiert war.

