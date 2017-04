Entscheidung um Pfeifenberger-Zukunft gefallen

Donnerstag, 20.04.2017

Während am gestrigen Mittwoch Gerüchte die Runde machten, Didi Kühbauer könnte erneut beim WAC als Coach anheuern, wird am heutigen Donnerstag etwaigen Trainerwechsel-Meldungen beim WAC der Garaus gemacht. Chefcoach Heimo Pfeifenberger verlängerte nun, nach längeren Verhandlungen, seinen Vertrag bei den Kärntner, unterschreibt bis 2019.

Die offizielle Homepage des Tabellensiebenten der Tipico-Bundesliga vermeldete die Vertragsverlängerung offiziell, Präsident Dietmar Riegler frohlockte: "Wir haben uns in der Zeit, in der Heimo bei uns ist, sehr gut kennengelernt. Ich schätze ihn und er kennt den Verein sehr gut. Wir wollen den WAC gemeinsam hinsichtlich Nachwuchs, Akademie und Amateure weiterentwickeln und in der Kampfmannschaft vermehrt auf junge Spieler setzen." Pfeifenberger selbst, seit 2015 in Wolfsberg im Amt, schlug in eine ähnliche Kerbe: "Ich fühle mich hier beim Verein und generell im Lavanttal sehr wohl. Ich glaube, der WAC ist für mich, für uns alle eine spannende Herausforderung. Ich habe in den Gesprächen gemerkt, dass eine große Wertschätzung vom Verein da ist und das war schließlich ausschlaggebend. Wir wollen den Verein weiterentwickeln und darauf freue ich mich sehr."

