Saints sind scharf auf Ex-Kölner Wimmer

Montag, 19.06.2017

Laut einem Bericht des Daily Mirror würde der FC Southampton gerne Kevin Wimmer verpflichten. Die Saints sollen den Oberösterreicher als Stammspieler in der Innenverteidigung einplanen. Dementsprechend hänge ein Transfer auch nicht von einem möglichen Abgang Virgil van Dijks ab. Stattdessen würde man in Southampton gerne mit dem Innenverteidiger-Duo Wimmer/van Dijk in die neue Saison gehen.

Der Wechsel könnte jedoch an der Ablösesumme scheitern. Laut Sun haben die Spurs für Wimmer einen Preis von 23 Millionen Euro ausgerufen. Diese Summe soll Southampton nicht bereit sein zu zahlen. Der Vertrag des achtfachen ÖFB-Nationalspielers bei Tottenham läuft noch bis 2021.

Erlebe die WM-Qualifikation bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Köln für Wimmer laut Stöger kein Thema

In der abgelaufenen Saison sammelte Wimmer nur zehn Einsätze. Der Abwehrspieler wird daher schon seit längerer Zeit mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Zuletzt machten Gerüchte über eine Leihe zu Galatasaray die Runde. Auch sein Ex-Klub Köln wird immer wieder als mögliches Ziel genannt.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Peter Stöger äußerte sich nun gegenüber dem österreichischen Journalisten Peter Linden auf dessen Blog zum Thema. Demnach suchte der Köln-Trainer zwar den Kontakt zu seinem ehemaligen Schützling, dieser machte jedoch nicht den Eindruck, an einer Rückkehr in die Domstadt interessiert zu sein.

Steckbrief von Kevin Wimmer