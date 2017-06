Medien: Absurdes Preisschild für Wimmer

Samstag, 17.06.2017

Wie die Sun berichtet, möchten die Verantwortlichen um Daniel Levy Kevin Wimmer verkaufen, um ihrem Trainer einen veritablen Neuzugang für die Innenverteidigung zu ermöglichen. Allerdings verlangen die Spurs dem Vernehmen nach rund 23 Millionen Euro.

Wimmer wechselte vor zwei Jahren für nicht mal sechs Millionen Euro an die White Hart Lane und stand seitdem in nur 13 Premier-League-Spielen in der Startelf.

Vor allem in der vergangenen Spielzeit kam er mit insgesamt nur zehn Einsätzen nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus.

Seinen Marktwert konnte der Österreicher also nicht steigern. Der Tageszeitung zufolge ging bei Tottenham noch kein Angebot ein. Sollte sich doch ein Abnehmer finden, wäre Wimmer teuerster Österreicher aller Zeiten. Aktuell ist das noch Aleksandar Dragovic mit 18 Millionen Euro.

