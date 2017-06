Bayern Favorit auf Walker-Verpflichtung?

Montag, 19.06.2017

So berichtet die Daily Mail, dass Bayern-Trainer Carlo Ancelotti trotz der Zusicherung für Joshua Kimmich, in der kommenden Saison als Rechtsverteidiger gesetzt zu sein, weiterhin stark an einer Verpflichtung von Walker interessiert sein soll.

Der 27-Jährige soll den Münchener dabei etwa 50 Millionen Euro wert sein. Dabei sollen die Münchener gar Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola ausstechen.

Ein Faktor für einen Wechsel nach München sei dem Bericht zufolge Tottenham-Chef Daniel Levy. Levy gilt als harter Verhandlungspartner und würde Walker offenbar nur ungern bei der direkten Konkurrenz in Manchester sehen. Deshalb soll er dem Wechsel bereits einen Riegel vorgeschoben haben.

