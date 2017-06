Nordtveit-Wechsel zur TSG wird konkret

Montag, 19.06.2017

Wie der kicker berichtet, wird ein Wechsel Nordtveits in den Kraichgau immer konkreter. Die Zeichen stehen demnach auf Annäherung, erste Gespräche soll es bereits gegeben haben.

Da der Norweger bei den Londonern in der abgelaufenen Saison meist nur Ersatz war, er kam nur auf 16 Partien für West Ham, soll er sich nur ein Jahr nach seinem Wechsel in die Premier League mit einer Rückkehr in die Bundesliga beschäftigen.

Der 26-Jährige spielt vorrangig im defensiven Mittelfeld, kann aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Da er nach fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach zudem fließend Deutsch spricht, passt er somit perfekt ins Anforderungsbild von TSG-Trainer Julian Nagelsmann.

Allerdings ist die TSG offenbar nicht alleine im Werben um Nordtveit. So sollen auch Bayer Leverkusen, der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg interessiert sein.

Havard Nordtveit im Steckbrief