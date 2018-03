Lazio Rom gegen Red Bull Salzburg: Europa-League-Hinspiel im Live-Stream und TV

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? League One Blackburn -

Nach der Sensation gegen Borussia Dortmund wartet auf Red Bull Salzburg die nächste große Hürde in der Europa League. Im Viertelfinale treffen die Bullen auf Lazio Rom. Die Salzburger müssen zunächst auswärts in der ewigen Stadt antreten (5. April 2018, 21:05 Uhr/im SPOX-Livestream und im Liveticker). SPOX verrät euch alle Infos zum Livestream im Internet, der TV-Übertragung und dem Liveticker.

"Das wird eine große Herausforderung", freute sich Salzburg-Trainer Marco Rose über die Auslosung. "Unser Selbstvertrauen wird aber nicht kleiner im Moment, sondern eher größer. Wir sind jetzt im Viertelfinale und wollen mehr. Unsere Gier ist groß. Wir wollen uns auch dort zeigen und unsere Chancen suchen."

Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Das ist wieder ein sehr großer Name aus einer großen Liga", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Das ist ein super Los, auf das wir uns sehr freuen. In den letzten acht sind aber nur noch sehr große Kaliber dabei in der Europa League."

Wann findet Lazio Rom - Red Bull Salzburg statt?

Spiel Lazio Rom - Red Bull Salzburg Datum Donnerstag, 5. April Uhrzeit 21.05 Uhr Stadion Stadio Olimpico

Lazio - Salzburg im TV und Live-Stream sehen

Das Rückspiel des Achtelfinales wird um 21:05 Uhr angepfiffen. Auf Puls 4 sowie zeitgleich im SPOX-Stream beginnt die Vorberichterstattung um 20:15 Uhr.

Neben der TV-Übertragung ist es auch möglich, die Begegnung über den Livestream von SPOX Österreich (nur in Österreich) oder Skygo (nur mit einem Sky-Abo) zu verfolgen.

Lazio - Salzburg: Die neuesten Meldungen

Gibt es einen Liveticker zu Lazio - Salzburg

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von dem Gastspiel der Salzburger in Rom.

Posted by SPOX.com

Der Europa-League-Kader von Salzburg:

Position Spieler Torhüter Cican Stankovic, Alexander Walke, Carlos Miguel, Bartłomiej Żynel Abwehr Duje Caleta-Car, Jerome Onguene, Andre Ramalho, Andreas Ulmer, Stefan Lainer, Patrick Farkas, Marin Pongracic, Luca Meisl Mittelfeld Amadou Haidara, Reinhold Yabo, Diadie Samassekou, Hannes Wolf, Valon Berisha, Christoph Leitgeb, Dominik Szoboszlai, Xaver Schlager, Enock Mwepu Angriff Munas Dabbur, Takumi Minamino, Hee-Chan Hwang, Fredrik Gulbrandsen, Patson Daka

Der Weg von Red Bull Salzburg ins Achtelfinale

Spieltag Datum Paarung Ergebnis Gruppenphase/1. Runde 14.09.17 Guimaraes - Salzburg 1:1 Gruppenphase/2. Runde 28.09.17 Salzburg - Marseille 1:0 Gruppenphase/3. Runde 19.10.17 Konyaspor - Salzburg 0:2 Gruppenphase/4. Runde 02.11.17 Salzburg - Konyaspor 0:0 Gruppenphase/5. Runde 23.11.17 Salzburg - Guimaraes 3:0 Gruppenphase/6. Runde 07.12.17 Marseille - Salzburg 0:0 Sechzehntelfinale-Hinspiel 15.02.18 Real Sociedad - Salzburg 2:2 Sechzehntelfinale-Rückspiel 22.02.18 Salzburg - Real Sociedad 2:1 Achtelfinale-Hinspiel 08.03.18 Dortmund - Salzburg 1:2 Achtelfinale-Rückspiel 15.03.18 Salzburg - Dortmund 0:0

Die Highlights von Salzburgs Sieg in Dortmund

Der Weg von Lazio Rom ins Europa-League-Viertelfinale

Spieltag Datum Paarung Ergebnis Gruppenphase/1. Runde 14.09.17 Vitesse - Lazio 2:3 Gruppenphase/2. Runde 28.09.17 Lazio - Zulte Waregem 2:0 Gruppenphase/3. Runde 19.10.17 Nizza - Lazio 1:3 Gruppenphase/4. Runde 02.11.17 Lazio - Nizza 1:0 Gruppenphase/5. Runde 23.11.17 Lazio - Vitesse 1:1 Gruppenphase/6. Runde 07.12.17 Zulte Waregem - Lazio 3:2 Sechzehntelfinale-Hinspiel 15.02.18 Steaua Bukarest - Lazio 1:0 Sechzehntelfinale-Rückspiel 22.02.18 Lazio - Steaua Bukarest 5:1 Achtelfinale-Hinspiel 08.03.18 Lazio - Dynamo Kiew 2:2 Achtelfinale- Rückspiel 15.03.18 Dynamo Kiew - Lazio 0:2

Lazio eliminierte im Europa-League-Frühjahr bisher Steaua Bukarest und Dynamo Kiew. 1999 gewann der zweifache italienische Meister (1974 und 2000) den Europacup der Cupsieger.

Red Bull Salzburgs Bilanz gegen Lazio Rom

Saison Wettbewerb Runde Begegnung Ergebnis 2009/2010 Europa League Gruppenphase Salzburg - Lazio 2:1 2009/2010 Europa League Gruppenphase Lazio - Salzburg 1:2

Auf Lazio waren die Bullen 2009 bereits in der Gruppenphase der Europa League getroffen. Damals hatten sie unter Huub Stevens beide Duelle mit 2:1 gewonnen - und waren als Gruppensieger mit sechs Siegen in sechs Spielen aufgestiegen.

Linksverteidiger Andreas Ulmer war wie Christoph Leitgeb schon vor achteinhalb Jahren mit dabei. "Es war damals schon nicht einfach, gegen sie zu bestehen", erinnerte Ulmer. "Das ist ein bekannter und sehr guter Klub. Das wird sicher wieder eine spannende Partie."