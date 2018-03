Red Bull Salzburg freut sich auf Viertelfinal-Gegner Lazio Rom

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Die nächste Hürde, die sich Meister Red Bull Salzburg in der Europa League in den Weg stellt, heißt Lazio Rom. Das Viertelfinal-Hinspiel geht am 5. April in Rom über die Bühne, das Rückspiel eine Woche später (jeweils 21.05 Uhr) in Salzburg. Die Salzburger nahmen das attraktive, aber sportlich machbare Los am Freitag mit Vorfreude zur Kenntnis.

"Das wird eine große Herausforderung", meinte Salzburg-Trainer Marco Rose. "Unser Selbstvertrauen wird aber nicht kleiner im Moment, sondern eher größer. Wir sind jetzt im Viertelfinale und wollen mehr. Unsere Gier ist groß. Wir wollen uns auch dort zeigen und unsere Chancen suchen."

Die Römer verfügen mit Ciro Immobile über einen italienischen Teamstürmer. Rose erwähnte daneben aber vor allem den serbischen Spielmacher Sergej Milinkovic-Savic als "herausragenden" Akteur.

Marco Rose schwärmt von Savic

"Savic ist ein Top-Zehner", sagte Rose über den 23-Jährigen. "Er ist sehr begehrt auch bei absoluten Weltklasse-Mannschaften." Rose will den italienischen Tabellenvierten, der in einem 3-5-2-System agiert, nach Möglichkeit vor Ort beobachten lassen. "Wir werden auf jeden Fall sehr gut vorbereitet sein."

Der Deutsche hatte sich wie viele seiner Spieler Arsenal als Viertelfinal-Gegner gewünscht. Der frühere französische Teamspieler Eric Abidal, Botschafter des Finales am 16. Mai in Lyon, zog die Salzburger am UEFA-Sitz in Nyon aber als allerletzte Mannschaft aus dem Lostopf. "Ich bin aber nicht enttäuscht", versicherte Rose mit einem Grinsen.

Österreichs größte Sternstunden in Europa © GEPA 1/15 Österreichische Vereine erlebten auch schon vor Salzburgs Einzug ins EL-Viertelfinale zahlreiche Sternstunden in Europa. Wir werfen wir einen Blick auf die größten Erfolge in internationalen Bewerben. © getty 2/15 Europa-League-Achtelfinale 2017/18: Nach dem 2:1-Sieg beim Hinspiel reicht Salzburg vor eigenem Publikum ein 0:0 um den BVB zu eliminieren, und erstmals den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. © GEPA 3/15 In der Saison 68/69 setzte sich Rapid nach zwei überragenden Leistungen im Europapokal der Landesmeister-Achtelfinale gegen Real Madrid durch (1:0 und 1:2). Im Viertelfinale folgte das Aus gegen Manchester United (0:0 und 0:3). © GEPA 4/15 In der Saison 93/94 zog Salzburg ins UEFA-Cup-Finale ein. Ganz groß: Im Achtelfinale wurde nach einem 0:2 bei Sporting die Partie in der Verlängerung gedreht. Dann wurden Frankfurt und Karlsruhe bezwungen. Im Finale unterlag Salzburg erst Inter Mailand. © GEPA 5/15 Im Europapokal der Landesmeister in der Saison 58/59 verlor der Wiener Sportklub gegen Juventus im Hinspiel mit 1:3, zerstörte die Turiner im Rückspiel hingegen mit 7:0. Zwei Runden später folgte gegen Real Madrid das Aus. © GEPA 6/15 Prohaskas Austria zauberte sich 77/78 ins Europapokal der Pokalsieger-Finale. Cardiff, Kosice, Hajduk und Dinamo Moskau wurden eliminiert. Im Finale wurden die Veilchen vom RSC Anderlecht (0:4) gestoppt. © GEPA 7/15 Im November 1956 besiegte Rapid nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel Real mit 3:1. Auswärtstorregel gab es damals noch keine – sonst wäre Rapid aufgestiegen. Das Entscheidungsspiel ging vor 90.000 Zuschauern in Madrid 0:2 verloren. © GEPA 8/15 Im Februar 2014 demütigte Red Bull Salzburg das legendäre Ajax Amsterdam in der Europa-League-K.o-Phase mit 3:0 und 3:1. Die überragenden Akteure: Mane, Kampl, Soriano und Alan. © GEPA 9/15 1987 zog der FC Tirol ins Halbfinale des UEFA Cups ein: Die Innsbrucker besiegten den FC Torino nach einem 0:0 im Hinspiel sensationell mit 2:1. Hansi Müller und Peter Pacult trafen. Im Halbfinale schied man gegen Göteborg aus. © GEPA 10/15 Unter Ivan Osim feierte Sturm zahlreiche internationale Erfolge. Der wohl Größte: CL-Gruppensieger in der Saison 2000/2001 nach einem sensationellen 2:2 bei Galatasaray. Noch in der Gruppe: Glasgow Rangers und Monaco. © GEPA 11/15 Nach einem 2:0-Sieg in Zagreb musste die Austria um den Einzug in die CL-Gruppenphase zittern: Die Kroaten führten in Wien bereits mit 3:1. Doch dann gelang Kienast in der Schlussphase der Anschlusstreffer, der die Veilchen in die Gruppenphase bugsierte. © GEPA 12/15 In der Saison 95/96 marschierte Rapid bis ins Finale der Europapokal der Pokalsieger. Auf dem Weg wurden Sporting, Dinamo Moskau und Feyenoord ausgeschalten. Im Finale scheiterte Rapid knapp mit 0:1 an PSG rund um Youri Djorkaeff. © GEPA 13/15 Dabei war Rapid schon 84/85 im Europa Pokal der Pokalsieger-Finale. Die Sternstunde im Viertelfinale: Nach einem 0:3 in Dresden wurden die Deutschen im Rückspiel mit 5:0 aus dem Stadion gefegt. Im Finale unterlag Rapid Everton mit 1:3. © GEPA 14/15 Zweimal binnen zwei Jahren eliminierte der SK Rapid den Favoriten Aston Villa. Erstmals in der Saison 09/10 mit 1:0 und 1:2 und zog in die Europa-League-Gruppenphase ein. Im Jahr darauf erreichte Rapid im Hinspiel ein 1:1 und siegte auswärts mit 3:2. © GEPA 15/15 83/84 zog der Underdog Sturm ins Viertelfinale des UEFA-Cups ein. Sportul, das damals große Hellas Verona & Leipzig wurden aus dem Bewerb geworfen. Dann scheiterten die Grazer an Nottingham Forest – „dank“ einer Fehlentscheidung von Schiri Yuschka.

Salzburg besiegte Lazio 2009

Auf Lazio waren die Bullen 2009 bereits in der Gruppenphase der Europa League getroffen. Damals hatten sie unter Huub Stevens beide Duelle mit 2:1 gewonnen - und waren als Gruppensieger mit sechs Siegen in sechs Spielen aufgestiegen.

Linksverteidiger Andreas Ulmer war wie Christoph Leitgeb schon vor achteinhalb Jahren mit dabei. "Es war damals schon nicht einfach, gegen sie zu bestehen", erinnerte Ulmer. "Das ist ein bekannter und sehr guter Club. Das wird sicher wieder eine spannende Partie."

Christoph Freund freut sich auf "super Los"

Mit Real Sociedad und Borussia Dortmund haben die Salzburger in der laufenden K.o.-Phase aber bereits Gegner aus Spanien und Deutschland ausgeschaltet. "Das ist wieder ein sehr großer Name aus einer großen Liga", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Das ist ein super Los, auf das wir uns sehr freuen. In den letzten acht sind aber nur noch sehr große Kaliber dabei in der Europa League."

Lazio eliminierte im Europa-League-Frühjahr bisher Steaua Bukarest und Dynamo Kiew. 1999 gewann der zweifache italienische Meister (1974 und 2000) den Europacup der Cupsieger. "Jede Aufgabe, die jetzt kommt, ist eine außergewöhnliche", meinte Rose. "Wir werden sicher nichts abschenken. Wir bleiben aber auch auf dem Teppich. Wir werden keine großen Sprüche klopfen."

Salzburgs Saisonziele bleiben Meisterschaft und Cupsieg

Saisonziele bleiben der Meistertitel und der Cupsieg. "International wollen wir das Maximum herausholen", erklärte Rose. Das sei aber nicht an Ergebnissen festzumachen. Man wolle wieder Leistungen wie gegen Dortmund (2:1/a und 0:0/h) auf den Platz bringen. "Wo das hinführt, werden wir sehen. Wir sollten aber schon auf dem Boden bleiben."

Sollten die Bullen das Halbfinale (26. April und 3. Mai) erreichen und gleichzeitig ins ÖFB-Cupfinale einziehen, müsste letzteres verschoben werden. Der ÖFB hat bereits den 9. Mai als möglichen Ausweichtermin für das am 1. Mai angesetzte Endspiel in Klagenfurt genannt. "Es wäre sehr schön, wenn es so kommt, dass man das verschieben müsste", sagte Freund. Dazu müssten die Salzburger im Cup-Halbfinale am 18. April aber auch noch Mattersburg aus dem Weg räumen.

Der Weg von Red Bull Salzburg ins Europa-League-Viertelfinale

Spieltag Datum Paarung Ergebnis Gruppenphase/1. Runde 14.09.17 Guimaraes - Salzburg 1:1 Gruppenphase/2. Runde 28.09.17 Salzburg - Marseille 1:0 Gruppenphase/3. Runde 19.10.17 Konyaspor - Salzburg 0:2 Gruppenphase/4. Runde 02.11.17 Salzburg - Konyaspor 0:0 Gruppenphase/5. Runde 23.11.17 Salzburg - Guimaraes 3:0 Gruppenphase/6. Runde 07.12.17 Marseille - Salzburg 0:0 Sechzehntelfinale-Hinspiel 15.02.18 Real Sociedad - Salzburg 2:2 Sechzehntelfinale-Rückspiel 22.02.18 Salzburg - Real Sociedad 2:1 Achtelfinale-Hinspiel 08.03.18 Dortmund - Salzburg 1:2 Achtelfinale- Rückspiel 15.03.18 Salzburg - Dortmund 0:0

