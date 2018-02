In der Nachspielzeit: Salzburg erkämpft Remis bei Real Sociedad

NBA Sa 17.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! A-League Sydney Wanderers -

Die Türe zum Achtelfinale der Europa League ist für Österreichs Meister Salzburg weit offen. Am Donnerstag holten die "Bullen" dank eines Tores des eingewechselten Takumi Minamino in der 93. Minute ein 2:2-(1:0)-Remis bei Real Sociedad. Den in der Gruppenphase ungeschlagen gebliebenen Salzburgern würde nun im Rückspiel am 22. Februar (21.05 Uhr/im SPOX-Liveticker) schon ein Unentschieden mit weniger als zwei Gegentoren reichen

In der Anfangsphase im Estadio Anoeta zeigten die Gastgeber mehr Schwung im Spiel nach vorne. Die beste Chance verzeichnete in der 12. Minute Xabi Prieto, der nach Flanke des auffälligen Rechtsverteidigers Odriozola zu zentral auf Torhüter Alexander Walke köpfelte. Salzburg wurde nach einer Viertelstunde zunächst in Person von Hwang Hee-chan gefährlich, der halbrechts in den Strafraum dribbelte, mit seinem für Munas Dabbur gedachten Pass jedoch das Bein eines Verteidigers traf. Wenig später bekam Andre Ramalho im Duell mit Goalie Geronimo Rulli die Kugel nicht unter Kontrolle.

Bei der ersten Salzburger Ecke griff der Argentinier jedoch daneben, so sprang der Ball vom Kopf des arglosen Mikel Oyarzabal via Innenstange über die Linie. Danach hatten die Gäste, die ohne den an der Hüfte verletzten Valon Berisha angereist waren, den Gegner für die verbleibende Zeit in der ersten Hälfte weitgehend unter Kontrolle. Einzig in der 38. Minute mussten Walke und Stefan Lainer bei einer Real-Doppelchance klärend eingreifen.

27. Minute: Salzburg geht durch ein Eigentor von Oyarzabal in Führung

Mit neuer Energie suchten die Spanier nach dem Seitenwechsel den schnellen Ausgleich. Das klappte auch in der 57. Minute dank Alvaro Odriozola, der sich unter anderem gegen Andreas Ulmer, dem er den Ball durch die Beine spielte, durchsetzte und eiskalt ins kurze Eck abschloss. Die Situation wurde allerdings von einem fragwürdigem Zweikampf eingeleitet, der auch mit einem Foulpfiff gegen Real Sociedad enden hätte können. Auf der anderen Seite hatte zuvor Rulli einen Dabbur-Schuss (53.) zum Eckball abgewehrt.

57. Minute: Odriozola gleicht für Real Sociedad aus

Der Vertreter aus der spanischen Primera Division erhöhte anschließend noch einmal den Druck. Der zur Pause eingewechselte Belgier Adnan Januzaj traf zunächst mit einem Kopfball in der 72. Minute die Latte, sein Freistoß kurz darauf passte genau durch eine Lücke in der Salzburger Mauer ins kurze Eck. Walke sah den Ball wohl zu spät und konnte nicht mehr reagieren.

80. Minute: Januzaj erzielt die Führung für Sociedad

"Joker" Minamino zeigte aber schon mit einem Distanzschuss in der 82. Minute, der nur knapp das Tor verfehlte, dass er noch Kraft hatte. Am Ende drückte der Japaner den Ball nach Zuspiel des aufgerückten Lainer aus wenigen Metern über die Linie und verhinderte die erst zweite Niederlage in der Trainer-Ära von Marco Rose. Am 27. August hatten die Salzburger bei Sturm Graz 0:1 verloren - seit damals ist man in allen Bewerben ungeschlagen.

93. Minute: Minamio gelingt der Last-Minute-Ausgleich