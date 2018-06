Augsburg-Legionär Martin Hinteregger am Sprunggelenk operiert

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Russland -

Österreichs Teamspieler Martin Hinteregger vom deutschen Bundesligisten Augsburg ist am Knöchel operiert worden und droht in der Vorbereitung auf die neue Saison zunächst auszufallen.

Wie sein Club am Donnerstag mitteilte, wurde dem Abwehrspieler ein freier Gelenkkörper im linken Sprunggelenk entfernt. In den Länderspielen gegen Deutschland und Brasilien hatte der Kärntner Probleme gehabt.

Details zur Dauer der Rehabilitation teilten die Augsburger nicht mit. Weil der Innenverteidiger zuletzt noch mit der Nationalmannschaft gespielt hatte, hätte Hinteregger beim Trainingsstart am 1. Juli ohnehin noch Urlaub gehabt und war erst für einen späteren Einstieg vorgesehen. Am 2. Juli reist die Mannschaft in ein Trainingslager nach Südtirol.

ÖFB-Team 2018: Alle Termine im Überblick