Die österreichischen Legionäre in der deutschen Bundesliga: Alaba, Sabitzer und Co.

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Im vergangenen Jahr haben Österreichs Legionäre in der deutschen Bundesliga erstmals die größte Fraktion gestellt. Waren über Jahre hinweg Spieler aus der Schweiz am gefragtesten, kicken auch in der kommenden Saison wieder einige ÖFB-Akteure. SPOX listet alle österreichischen Legionäre in der deutschen Bundesliga auf.

Mit dem Transfer von Kevin Stöger zum Aufsteiger Fortuna Düsseldorf stehen aktuell 26 heimische Spieler in Diensten von Bundesligisten. Zuvor hatte Philipp Mwene einen Vertrag bei Mainz 05 unterschrieben.

Österreich-Legionäre: Georg Margreitter mit Nürnberg aufgestiegen

Ebenfalls in dieser Saison neu in der Bundesliga ist Georg Margrreiter, der mit dem 1. FC Nürnberg den Aufstieg in die Bundesliga ebenso geschafft hat wie Teamkollege Lukas Jäger.

© getty

Österreichs Legionäre in der deutschen Bundesliga

Name Verein beim Verein seit Vertrag bis David Alaba FC Bayern München 01.07.2008 30.06.2021 Marcel Sabitzer RB Leipzig 30.06.2015 30.06.2022 Konrad Laimer RB Leipzig 01.07.2017 30.06.2021 Stefan Ilsanker RB Leipzig 01.07.2015 30.06.2020 Michael Gregoritsch FC Augsburg 04.07.2017 30.06.2022 Martin Hinteregger FC Augsburg 31.08.2016 30.06.2021 Kevin Danso FC Augsburg 01.01.2014 30.06.2021 Georg Teigl FC Augsburg 01.07.2016 30.06.2020 Guido Burgstaller FC Schalke 04 09.01.2017 30.06.2020 Alessandro Schöpf FC Schalke 04 07.01.2016 30.06.2021 Michael Langer FC Schalke 04 04.08.2017 30.06.2019 Valentino Lazaro Hertha BSC 03.08.2017 30.06.2021 Florian Grillitsch TSG Hoffenheim 01.07.2017 30.06.2021 Stefan Posch TSG Hoffenheim 06.08.2015 30.06.2020 Robert Zulj TSG Hoffenheim 01.07.2017 30.06.2020 Julian Baumgartlinger Bayer Leverkusen 01.07.2016 30.06.2020 Ramazan Özcan Bayer Leverkusen 01.07.2016 30.06.2019 Aleksandar Dragovic Bayer Leverkusen 23.08.2016 30.06.2021 Martin Harnik Werder Bremen 01.07.2018 30.06.2020 Florian Kainz Werder Bremen 01.07.2016 30.06.2020 Marco Friedl Werder Bremen 25.01.2018 30.06.2019 Georg Margreitter 1. FC Nürnberg 24.08.2015 30.06.2021 Lukas Jäger 1. FC Nürnberg 01.07.2017 30.06.2020 Kevin Stöger Fortuna Düsseldorf 01.07.2018 30.06.2020 Karim Onisiwo 1. FSV Mainz 05 05.01.2016 30.06.2019 Philipp Mwene 1. FSV Mainz 05 01.07.2018 30.06.2021

Nach Hasenhüttl und Stöger: Nur Adi Hütter auf der Trainerbank

Während im vergangenen Jahr mit Ralph Hasenhüttl bei RB Leipzig und Peter Stöger beim 1. FC Köln und bei Borussia Dortmund noch zwei Trainer in Deutschlands höchster Spielklasse tätig waren, wird in der Saison 2018/19 nur einer eine Mannschaft leiten.

Adi Hütter wurde nach seinem Meistertitel mit den Young Boys in der Schweiz von Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Niko Kovac engagiert.

© getty

Stöger musste nach seinem Rauswurf bei Köln auch die Dortmunder Trainerbank räumen. Auch in Leipzig konnte sich der Verein nicht auf eine weitere Zusammenarbeit mit Trainer Hasenhüttl einigen.