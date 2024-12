"Mehr Angst als Freude": Skisprung-Olympiasieger Daniel-Andre Tande beendet Karriere dreieinhalb Jahre nach Horrorsturz

Norwegens Skisprung-Olympiasieger Daniel-Andre Tande hat nur rund fünf Monate vor der Heim-WM in Trondheim seinen Rücktritt erklärt. Der 30-Jährige gab in einer emotionalen Videobotschaft Sturzfolgen als Grund für diesen Schritt an.

"Ich habe immer noch mit den Nachwirkungen meines Sturzes 2021 in Planica zu kämpfen", sagte Tande: "Ich habe erkennen müssen, dass das Springen bei mir mittlerweile mehr Angst als Freude auslöst. Und ich hatte immer gesagt, dass es an einem solchen Punkt Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen."

Nach dem Sturz im Rahmen des Flugweltcups hatte Tande im künstlichen Koma gelegen.

Tande hatte 2018 mit dem norwegischen Team in Pyeongchang Olympia-Gold geholt. Weitere große Erfolge feierte er vor allem im Skifliegen: 2018 wurde er in Oberstdorf Weltmeister im Einzel, zudem gewann er dreimal Gold mit dem Team.

Der 13-malige Weltcupsieger verpasste bei der Vierschanzentournee 2016/17 dramatisch den Gesamtsieg, als sich im Finaldurchgang des letzten Springens die Bindung seines rechten Skis löste.