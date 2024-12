NHL: Auf den Fersen von Leon Draisaitl! Tim Stützle glänzt bei Sieg der Ottawa Senators

Der deutsche Eishockey-Youngster Tim Stützle hat mit zwei Assists zum vierten Saisonsieg der Ottawa Senators in der NHL beigetragen und ist in der ...

Der deutsche Eishockey-Youngster Tim Stützle hat mit zwei Assists zum vierten Saisonsieg der Ottawa Senators in der NHL beigetragen und ist in der Scorerliste Leon Draisaitl auf den Fersen. Beim 5:2-Erfolg der Senators bei den Pittsburgh Penguins legte Stützle das 2:0 und 4:1 auf, Brady Tkachuk vollendete jeweils.

Nach acht Saisonspielen steht der 21-jährige Stützle damit bereits bei zehn Scorerpunkten (zwei Tore, acht Assists). Deutschlands Topstar Draisaitl hat nach sieben Einsätzen für die miserabel gestarteten Edmonton Oilers einen Scorerpunkt mehr auf dem Konto.

Vize-Weltmeister Moritz Seider kassierte hingegen mit den Detroit Red Wings mit 1:4 bei den Boston Bruins nach gutem Auftakt bereits die dritte Niederlage in Folge.

Die Oilers dürfen derweil vor dem "Battle of Alberta" gegen die Calgary Flames (00.00 MEZ/Sky) auf die Rückkehr von Connor McDavid hoffen. Der kongeniale Partner von Draisaitl, der sich in der vergangenen Woche eine nicht näher definierte Oberkörperverletzung zugezogen hatte, trainierte am Samstag in der Vorbereitung auf das sogenannte Heritage Classic, das vor 60.000 Fans unter freiem Himmel im Commonwealth Stadium ausgetragen wird, mit der Mannschaft.

"Ich mache große Fortschritte. Ich habe mich heute im Training wirklich gut gefühlt, es gibt viele gute Anzeichen", sagte der viermalige Liga-MVP McDavid.