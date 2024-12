NBA - New Orleans Pelicans: Lunge von CJ McCollum kollabiert erneut

Bittere Nachrichten aus New Orleans: Die Pelicans gaben bekannt, dass Guard CJ McCollum einen kleinen Pneumothorax in seiner rechten Lunge hat, nac...

Bittere Nachrichten aus New Orleans: Die Pelicans gaben bekannt, dass Guard CJ McCollum einen kleinen Pneumothorax in seiner rechten Lunge hat, nachdem am Sonntagmorgen eine Bildgebung durchgeführt wurde.

Betroffen ist dabei offenbar der rechte Lungenflügel des 32-Jährigen. Innerhalb der nächsten Tage wollen die Pelicans mit weiteren Untersuchungen feststellen, wie lange der Guard ausfällt.

Für McCollum ist es bereits das zweite Mal, dass er an einem Pneumothorax laboriert. Im Dezember 2021 wurde bei ihm ebenfalls ein Pneumothorax festgestellt, damals dauerte es rund fünf Wochen, bis McCollum wieder auf dem Platz stand. Damals noch in Diensten der Portland Trail Blazers wurde McCollum drei Wochen später zu den Pels getradet.

In dieser Saison stand McCollum für New Orleans in sechs Spielen auf dem Feld, und kommt dabei auf durchschnittlich 21,7 Punkte, 4,8 Rebounds und 5,7 Assists.