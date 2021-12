NBA News: Schock für die Blazers! Kollabierte Lunge bei C.J. McCollum festgestellt

Schock für die Portland Trail Blazers! Bei C.J. McCollum wurde eine kollabierte Lunge festgestellt, der Shooting Guard fällt nun erst einmal für unbestimmte Zeit aus.

Bei McCollum wurde ein Pneumothorax diagnostiziert. Dabei dringt Luft in einen Spalt zwischen der Lunge und dem Brustkorb ein, dem sogenannten Pleuraraum. Die Lunge kann sich so nicht mehr ausdehnen und fällt in sich zusammen. Das gaben die Blazers in einem Statement bekannt.

McCollum zog sich die Verletzung im vierten Viertel im Spiel gegen die Boston Celtics zu und war bereits in der Nacht auf Dienstag bei der Pleite gegen die Clippers nicht mehr dabei. Wie lange McCollum fehlen wird, ist unklar. Die Blazers wollen weitere Untersuchungen durchführen, bevor eine Prognose gestellt wird.

Neben McCollum fehlten zuletzt auch Damian Lillard (Abdomen) und Anfernee Simons (Knöchel), sodass die Guard-Rotation enorm ausgedünnt ist. Durch die Niederlage gegen die Clippers rutschte Portland auf Platz zehn im Westen ab, die Bilanz beträgt 11-14.

Um McCollum rankten sich zuletzt wieder Trade-Gerüchte, in einem Interview mit Jason Quick von The Athletic wollte der Guard davon aber nichts wissen. Der 30-Jährige startete in dieser Saison zuvor in allen 24 Partien und legte dabei 20,6 Punkte, 4,1 Rebounds und 4,5 Assists auf.