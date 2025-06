NBA-Legende LeBron James macht Witze über seine Zukunft: Wie Victor Wembanyama ihn zum Rücktritt zwingen könnte

James und Wemby sind gemeinsam beim Fanatics Fest in New York. Der King glänzt mal wieder als Entertainer.

Die Basketballwelt fragt sich nicht erst seit gestern, wie lange LeBron James wohl noch Lust auf die NBA haben könnte. An seiner spielerischen Klasse oder der Fitness liegt es trotz inzwischen 40 Jahren beim Superstar der Los Angeles Lakers ja ohnehin nicht.

LeBron selbst hat nun aber einen Hinweis gegeben, dass ihn womöglich Victor Wembanyama in den Ruhestand treiben könnte.

Beim Fanatics Fest NYC 2025, der Messe für Sportfans, Sammler, Stars und Künstler aus der ganzen Welt wurde James bei einer Podiumsdiskussion am Samstag zu seinen Plänen gefragt. Unter großem Gelächter, am meisten lachte der viermalige NBA-Champion selbst, verkündete er: "Ich kann nicht mehr solange weitermachen. Je öfter ich spiele, desto mehr wird [Victor Wembanyama] meine f*** Shots auf die Tribüne prügeln und mich zum Rücktritt zwingen."

LeBron James spricht Wachablösung in der NBA an

Natürlich meinte James diese Ankündigung nicht ernst in diesem Augenblick, doch besser und witziger hat wohl noch niemand die Wachablösung in der Liga, weg von den alten Granden wie James, Steph Curry, Kevin Durant und Co. hin zu den jungen Wilden mit Jahrhunderttalent Wembanyama an der Spitze, auf den Punkt gebracht.

Sehr pointiert auch, wie James Wembanyamas schier außerirdischen Fähigkeiten als Shot-Blocker auf den Punkt brachte. Der 21-jährige Superstar der San Antonio Spurs führte die NBA in seinen beiden ersten Spielzeiten souverän in dieser Kategorie mit 3,6 und 3,8 Blocks per Game an.

Während James im Herbst aller Erwartung nach in seine 23. (!) NBA-Saison gehen wird - und damit einen weiteren Rekord zu seiner Sammlung hinzufügen wird -, startet Wemby in seine dritte.