Ist Tom Thibodeoau noch "der Richtige" für die New York Knicks? Jalen Brunson von Trainerdiskussion in der NBA genervt

Nach dem bitteren Aus in den NBA-Playoffs müssen sich die Knicks unangenehme Fragen gefallen lassen. Jalen Brunson zeigt sich wenig begeistert.

Die Knicks sind nach einer Niederlage in Spiel 6 gegen die Pacers kurz vor den Finals aus den Playoffs ausgeschieden. Es dauerte nicht lange, bis auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Fragen zu unangenehmen Entscheidungen in der Offseason auftauchten. Jalen Brunson wurde dabei eine Frage gestellt, die ihm sichtlich nicht gefiel.

Der Superstar der Knicks wurde gefragt, ob Thibs der "richtige Mann" für den Job als Trainer in New York sei. Brunson antwortete: "Ist das jetzt wirklich eine echte Frage? Haben Sie mich gerade gefragt, ob ich glaube, dass er der Richtige ist? Ja." Die beiden haben offensichtlich ein enges Verhältnis und trotz der Niederlage und dem Aus stellte sich Brunson hinter seinen Coach.

Thibodeau führte New York zurück in die Playoffs

Thibs hat gerade sein fünftes Jahr als Cheftrainer der Knicks beendet. In dieser Zeit hat er eine Bilanz von 226:174 (56,5 % Siege) in der regulären Saison erzielt. In den Playoffs hat er in vier Spielzeiten in fünf Jahren eine Bilanz von 24:22 vorzuweisen.

Es war sein Verdienst, dass die Knicks 2021 nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder in die Playoffs gekommen sind und dieses Jahr vom Titel träumen konnten. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihn behalten oder sich von ihm trennen werden, aber angesichts der vielen erfahrenen Trainer, die noch keinen Vertrag haben, ist es sogar möglich, dass er gehen muss und die Knicks einen Neuanfang wagen.