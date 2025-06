Die Pacers setzen sich gegen die Knicks in Game 6 verdient durch und treffen nun im Finale auf OKC. Pascal Siakam wird als MVP ausgezeichnet.

Nach der enttäuschenden Niederlage in Game 5 drohte Indiana doch noch einmal um den ersten Einzug in die Finals seit 2000 zittern zu müssen. In Game 6 zeigten die Pacers jedoch eine starke und souveräne Vorstellung und dürfen nun vor der Serie gegen die Oklahoma City Thunder vom Titel träumen.