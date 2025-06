Die NBA Finals als "Paul George Bowl": Wie die Trades von PG-13 den Weg für das Duell zwischen den Thunder und den Pacers ebneten

Er mag nicht selbst auf dem Parkett stehen, trotzdem hatte Paul George unfreiwillig und indirekt maßgeblichen Einfluss auf die NBA-Finalpaarung.

In der Nacht auf Freitag starten die NBA Finals zwischen den Oklahoma City Thunder und den Indiana Pacers. In den USA ist wegen dieser besonderen Paarung aktuell häufig vom "Paul George Bowl" die Rede. Der neunfache All-Star steht in den Endspielen zwar nicht auf dem Feld, sein Name ist aber eng mit dem (erfolgreichen) Werdegang der beiden Franchises in der letzten Dekade verknüpft.

George, der im NBA-Draft 2010 an zehnter Stelle ausgewählt wurde, verbrachte die ersten sieben Spielzeiten seiner Karriere in Indiana, bevor er nach Oklahoma City transferiert wurde. Nach zwei Spielzeiten bei den Thunder wechselte George zu den Clippers, wo er fünf Spielzeiten verbrachte. 2024 ging er zu den 76ers.

Beide George-Trades führten dazu, dass Indiana und OKC indirekt und direkt ihre aktuellen Starspieler bekamen. Während der Trade der Pacers mit George ein Vorläufer für einen späteren Deal war, der die Verpflichtung Tyrese Haliburtons ermöglichte, war der amtierende Thunder-MVP Shai Gilgeous-Alexander ein wichtiger Bestandteil des Transfers, der George zu den Clippers brachte.

Der Paul-George-Trade der Indiana Pacers

George verließ die Pacers in der Offseason 2017. Indiana entschied, sich von George zu trennen, bevor dieser in sein letztes Vertragsjahr ging. George hatte zuvor bekanntgegeben, dass er die Saison 2017/18 bei den Pacers spielen werde, um anschließend als Free Agent mutmaßlich einen Wechsel zu den Los Angeles Lakers anzustreben.

Die Pacers aber hatten anderes im Sinn und verkündeten am 30. Juni eine Trade-Einigung mit den Thunder. Im Gegenzug für den Small Forward erhielten sie Victor Oladipo und Domantas Sabonis. Während Oladipo 2021 in einem Vier-Team-Deal abgegeben wurde, markierte der Trade von 2022, der Sabonis zu den Kings brachte, den Beginn von Haliburtons Zeit in Indiana.

Die Pacers erhielten

Victor Oladipo

Domantas Sabonis

Die Thunder erhielten

Paul George

Der Paul-George-Trade der Oklahoma City Thunder

George blieb zwei Jahre in Oklahoma City und verließ die Thunder in der Offseason 2019. Der Wechsel erfolgte ein Jahr, nachdem er bei OKC einen neuen Vertrag unterschrieben hatte, um gemeinsam mit Russell Westbrook "unfinished business" zu erledigen - sprich: einen Titel zu holen. Dazu kam es nicht. George wurde auf eigenen Wunsch zu den Clippers transferiert.

Im Gegenzug erhielt Oklahoma City Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari und eine Reihe von Draft-Picks, von denen vier bereits eingelöst wurden.

Die Thunder erhielten

Danilo Gallinari

Shai Gilgeous-Alexander

Erstrunden-Pick 2021 (verwendet für Tre Mann)

Erstrunden-Pick 2022 (verwendet für Jalen Williams)

Erstrunden-Pick 2023 (nicht übertragen)

Erstrunden-Pick 2024 (verwendet für Dillon Jones)

Tauschrecht für Erstrundenpick 2025

Die Clippers erhielten

Paul George

Statistiken von Tyrese Haliburton im Vergleich zu Paul George

Ein Vergleich der ersten zweieinhalb Spielzeiten von Haliburton bei den Pacers mit den ersten sieben Spielzeiten von George.

Stat Haliburton George Spielzeiten 2022–25 2010–17 Spiele 224 448 Punkte pro Spiel 19,5 18,1 Rebounds pro Spiel 3,8 6,3 Assists pro Spiel 10,1 3,2 Steals pro Spiel 1,5 1,7 Blocks pro Spiel 0,6 0,4 FG 4 4 3P% 38,6 37,0 FT 85,7 85

Statistiken von Shai Gilgeous-Alexander im Vergleich zu Paul George

Ein Vergleich zwischen Gilgeous-Alexanders sechs Spielzeiten in OKC und Georges zwei Jahren bei den Thunder.

Stat Gilgeous-Alexander George Spielzeiten 2019 2017-19 Spiele 380 156 Punkte pro Spiel 27,4 25,0 Rebounds pro Spiel 5,2 6,9 Assists pro Spiel 5,5 3,7 Steals pro Spiel 1,5 2,1 Blocks pro Spiel 0,9 0,5 FG 5 4 3P% 35,4 39,2 FT 86,5 83,2

Während seine Ex-Teams also nun in den Finals die Klingen kreuzen, ist auch George im Alter von 35 Jahren weiter in der NBA aktiv.

Die Saison 2024-25 war seine erste bei den Philadelphia 76ers, wo er einen Vierjahresvertrag über 212 Millionen Dollar unterzeichnet hatte. Aufgrund verschiedener Verletzungen kam er nur in 41 Partien zum Einsatz. Wegen Adduktoren- und Knieblessuren war die Spielzeit Mitte März für ihn vorzeitig beendet.